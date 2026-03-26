NATO’nun Türkiye’de yeni bir kolordu kuracağı iddiası bir süre önce gündeme gelmişti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu geçtiğimiz günlerde yayınladığı köşe yazısında bir NATO görevlisinin sosyal medyada kurulması planlanan kolordunun logosunu paylaştığını belirterek Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüştüğü bir kaynağın kolordu planını doğruladığını söylemişti.

BAKANLIK RESMEN AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında söz konusu çalışmayı doğruladı. Bakanlık, planını NATO’ya 2024’te beyan edildiğini belirterek, Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu planın ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşla ilgisinin olmadığını belirterek kolordunun onaylanmış bir logosunun bulunmadığının altını çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO’ya beyan edilmiştir.

Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargâhın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, millî çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır.

Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın Onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır.

Bahse konu Kolordu Karargâhının görevi, Bölgesel Planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir.

Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargâhının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.”