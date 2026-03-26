ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırıları ile başlayan savaşla birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanması piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olurken özellikle petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Trump, bir taraftan İran’ı Boğaz’ı açması konusunda tehdit ederken diğer yandan ise NATO’nun konuya dahil olmasını istedi. Ancak NATO, Trump’ın çağrılarına rağmen ‘Bu bizim savaşımız değil’ mesajı verdi.

NATO’nun savaşa dahil olmamasına sinirlenen Trump son paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, adeta ‘trip atarken’ şu ifadeleri kullandı:

“NATO ülkeleri askeri açıdan artık yok edilmiş olan çılgın ülke İran konusunda yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'dan hiçbir beklentisi yok, ancak bu tarihteki bu önemli anı asla unutmayın”

DAHA ÖNE ‘KORKAKLAR’ DEMİŞTİ

Trump daha önce de NATO’ya yönelik sert sözler söylemişti. Sosyal medya hesabından 20 Mart’ta bir paylaşım yapan Trump, "NATO ABD olmadan kağıttan kaplandır! Nükleer güce sahip İran'ı durdurmak için verilen mücadeleye katılmak istemediler" dedi.

Trump savaşın kazanıldığını iddia ettiği paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın "basit bir askeri manevra" ile açılabilecek olmasına rağmen, bu ülkelerin yardım etmek istemediklerini savundu.

Trump, "Oysa ne kadar kolay ve risksiz olacaktı onlar için. korkaklar ve bunu unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.