Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında Irak’ın başkenti Bağdat’taki NATO misyonunda görev yapan Türk askerlerinin tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada NATO’nun bölgeden çekilme kararı aldığının altı çizilerek Türk askerlerinin tahliye edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir. NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, ‘NATO Irak Misyonu’nun çekilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır.”

ORDU ÜNYE'DEKİ İDA ABD MALI ÇIKTI

Bakanlık, 21 Mart 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında tespit edileninsansız deniz aracının (İDA) ABD menşeli olduğunu açıkladı. İDA'nın SAS Komutanlığı ekiplerince imha edildiğ bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

“21 Mart 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir.

Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşta yoğun olarak kullanılan İDA ve İHA’ların kontrolünü kaybetmesi veya hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu Karadeniz’de oluşturduğu riskler yakından takip edilmektedir. Bu durum, deniz güvenliği açısından dikkat ve tedbir gerektirmektedir.

Bu kapsamda, denizde faaliyet gösteren, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir.

Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemeli ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar, Karadeniz’de deniz yetki alanlarımızın korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerine devam etmektedir.

Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda muhataplarımızla görüşülmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır.”

KATAR'DAKİ ÜÇ ŞEHİT İÇİN AÇIKLAMA

Bakanlık, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arıza nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bir TSK personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu kazaya ilişkin MSB şunları ifade etti:

“Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yürütülen inceleme sonucunda belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, üretilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sahada performanslarını deneme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışında mühendis ve teknisyenlerimizle omuz omuza birlikte yapmaktadır. Bu durum dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bir uygulamadır.”

Bakanlık, Katar’daki Türk unsurlarının güvenliğine ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

“Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır. Şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır.”