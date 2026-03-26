ABD Başkanı Trump, son günlerde İran ile savaşı bitirmek için müzakere yürüttüklerini iddia etse de yeni bir operasyon planı yapıldığı iddia ediliyor.

Axios’un haberine göre Pentagon, savaşı bitirmek için ‘büyük bir son vuruş’ hazırlığı yapıyor.

İki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde "askeri tırmanış" bekleniyor.

Kaynaklar, bu hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik açıdan önemli Hark, Larak, Ebu Musa ve diğer adalarının işgali, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınması seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Habere göre Pentagon’un planları arasında kara kuvvetlerin kullanımı ve büyük bir hava saldırısı gibi seçenekler masada bulunuyor.

Haberde, bazı ABD'li yetkililerin "çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin", görüşmelerde ABD'ye daha fazla pazarlık gücü vereceğini düşündükleri aktarıldı.

TRUMP KARARINI VERMEDİ

ABD basınında çıkan habere göre Trump, söz konusu plan hakkında henüz bir karar vermedi. Beyaz Saray yetkilileri ise olası kara operasyonlarını "varsayımsal" olarak nitelendiriyor. Trump’ın öncelikle İran'daki enerji santrallerini ve tesislerini bombalama tehdidini hayata geçirebileceği belirtiliyor.

Trump, daha önce İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda enerji santrallerine saldıracağını söylemişti. ABD Başkanı Trump, sürenin dolmasına kısa süre kala ise İran ile görüşmelere yaptıklarını öne sürerek İran’a saldırı planını 5 gün ertelediğini belirtmişti.

Ayrıca önümüzdeki günlerde ve haftalarda Orta Doğu'ya, aralarında birkaç savaş uçağı filosu ve binlerce askerin de bulunduğu daha fazla takviye kuvvetinin gelmesi bekleniyor. Bir deniz piyade keşif birliği bu hafta geleceğinin, diğerinin ise konuşlandığı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre, 82. Hava İndirme Tümeni'nin komuta birimine, birkaç bin askerden oluşan bir piyade tugayıyla birlikte Orta Doğu'ya konuşlanma talimatı verildi.