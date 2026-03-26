Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. AFAD, sarsıntının derinliğinin 11.33 kilometre oduğunu açıkladı. Sivrice merkezli bu sarsıntı sadece Elazığ’da değil; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Tunceli olmak üzere toplam 5 ilde hissedildi.
Deprem uzmanı Naci Görür açıkladı: Elazığ'daki korkutan deprem büyük depremin habercisi mi?
Mina Kaymakçı
Elazığ ve çevresindeki 4 il Sivrice merkezli depremle sallandı. Korkutan depremin ardından deprem uzmanı Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgedeki fay haritasını paylaşarak olası iki senaryoyu açıklayarak deprem potansiyelini anlattı.
NACİ GÖRÜR ELAZIĞ'DAKİ KORKUTAN DEPREMİN ARDINDAN İKİ SENARYOYU AÇIKLADI
Prof. Dr. Naci Görür depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) zonu içerisinde gerçekleştiğini açıklarken bu hattın 2020 yılındaki büyük Elazığ depremiyle önemli ölçüde kırıldığını anımsattı.
Meydana gelen 4.3'lük depreme dair iki temel olasılık üzerinde duran Görür; yaşanan sarsıntının ya 2020 depreminin gecikmiş bir artçısı ya da o dönemde ana kırılma sırasında enerji biriktiren fakat tam kırılmayan ikincil bir kesimin enerji boşalımı olduğunu söyledi.
Vatandaşlara "endişeye gerek yok" mesajı veren Naci Görür, bu tür orta ölçekli depremlerin fay hattındaki yerleşme sürecinin bir parçası olduğunu vurduladı. Depremin meydana geldiği hatta büyük afet beklemediklerini duyurdu.
Deprem uzmanı Naci Görür'ün beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle
"Biraz önce Alıncık, Elazığ’da sığ ve küçük bir deprem (4,3) oldu. 2020’de bu bölgefe 6,8’lik deprem yine olmuştu. Bu günkü deprem ya bu depremde kırlmamış parça veya 2023 de belli ölçüde yüklenmiş parça. Burada büyük afet beklemiyoruz. Geçmiş olsun."