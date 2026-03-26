Orta Doğu krizi uçak biletlerini vurdu: Bazı hatlarda yüzde 560 zam
Orta Doğu’daki çatışmalar küresel havacılığı vurdu. Asya-Avrupa uçuşlarında bilet fiyatları bazı hatlarda yüzde 560’a varan artış gösterirken, iptaller, hava sahası kısıtlamaları ve yükselen yakıt maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Uzmanlar, artışın yaz ve sonbaharda da sürebileceğini belirtiyor.Derleyen: Tuğçenur Acar
ASYA-AVRUPA UÇUŞLARINDA SERT FİYAT ARTIŞI
Havacılık danışmanlık şirketi Alton Aviation Consultancy tarafından paylaşılan verilere göre, Asya-Pasifik ile Avrupa arasındaki yoğun kullanılan yedi ana rotada haziran ayı bilet fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 70 arttı. Özellikle Sidney-Londra hattında fiyatlar neredeyse iki katına çıkarak 1.500 doların üzerine yükseldi.
Bu artışın temel nedenleri arasında hava sahası kısıtlamaları, uzayan uçuş süreleri ve operasyonel maliyetlerdeki yükseliş yer alıyor.
Uzmanlar, Basra Körfezi’nin küresel transit taşımacılık açısından kritik rolüne dikkat çekerek, bölgedeki aksaklıkların zincirleme etki yarattığını vurguluyor.
AVRUPA-ASYA HATLARINDA DA BENZER TABLO
Fiyat artışı yalnızca Asya’dan Avrupa’ya uçuşlarla sınırlı kalmadı. Avrupa’dan Asya’ya yapılan seferlerde de ciddi yükselişler gözlendi.
Haziran ayı verilerine göre bu rotalarda bilet fiyatları yıllık bazda yüzde 79’a kadar arttı. Bazı uzun mesafeli uçuşlarda ise fiyatların neredeyse üç katına çıktığı belirtiliyor.
İPTALLER VE MALİYET ARTIŞI FİYATLARI TETİKLEDİ
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, havacılık trafiğinde büyük aksamalara yol açtı. Yaklaşık 70 bin uçuşun iptal edildiği bu dönemde, hava sahalarının kapanması ve Körfez bölgesindeki aktarma merkezlerinde kapasitenin daralması fiyatları yukarı çekti. Buna ek olarak artan yakıt maliyetleri de havayolu şirketlerinin fiyat politikalarını doğrudan etkiledi.
TALEPTE DÜŞÜŞ BAŞLADI
Yükselen fiyatlar ve belirsizlik ortamı yolcu talebini de olumsuz etkiliyor.
Avrupa’dan ABD’ye yaz sezonu rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 15 azalırken, ABD’den Avrupa’ya talep yüzde 11 geriledi. Asya’dan Avrupa’ya yapılan rezervasyonlarda da yüzde 4,4’lük düşüş kaydedildi.
FİYATLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?
Uzmanlar, mevcut koşulların kısa vadede değişmesinin zor olduğunu belirtiyor. Çatışmalar sona erse bile hava trafiğinin normale dönmesi ve fiyatların eski seviyelerine gerilemesi zaman alabilir. Bu nedenle yüksek bilet fiyatlarının yaz ve sonbahar boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.