İBB Davası'nın 11'inci celsesi Mehmet Murat Çalık'ın çapraz sorgusu ile başladı. Duruşma Çalık'ın avukatlarının savunması ile devam edecek. Öğleden sonra ise Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş'in savunması ile devam edecek.

Mahkeme, duruşma salonuna gazetecileri turkuaz basın kartındaki QR kodlarını okutarak alacak. Dün bir kişinin sahte basın kartıyla salona girip görüntü sızdırmasının tespit edilmesinin ardından şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün duruşmaya girişlerde gazetecilere turkuaz basın kartı kontrolü yapıldı. Jandarma, kart üzerindeki QR koddan, kartın geçerliliğini sorgulayarak gazetecileri salona aldı.

İBB DAVASI - 11. GÜN | CANLI

10.45 İmamoğlu Murat Çalık'ı nasıl ikna etti

İmamoğlu: Soru sorma meraklısı değilim ama iddianame denilen benim iftiraname diye adlandırdığım bu belge kalkıp soru sormama şart koşuyor diye düşünüyorum. Hepimiz zan altında kaldığımız için bunu bu diyalogları açıklamam şart diye düşünüyorum.

Savcılık beyanla hareket etmiş uydurma bir iftiraname ortaya çıkmış. 2018 aralık ayında benim belediye başkanlığı adaylığım kesinleşti. Ben kendisine Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmanı istiyorum. Sen ne dersin? diye teklif ettim, ilk cevabı da olumsuz oldu. bu şekilde oldu dimi ilk diyaloğumuz

Çalık: Evet sayın başkanım

İmamoğlu: ikinci olarak benim adaylığım parti meclisinden çıkar. ona da ısrarda bulundum, lütfen düşün diye, olurunu aldım, meclistekilerin olurunu da aldım ve o şekilde beylikdüzü belediye başkanı oldu. Bunu da şunun için anlatıyorum.

Biz nemenem bir örgütüz ki 2014'te kurulmuşuz Beylikdüzü’nü ele geçirmişiz, Büyükşehiri de ele geçireceğiz ama daha Beylikdüzü adayımız belli değil. Başkanım aday oldunuz, çalıştınız, meclis üyesi listesi yaptınız. ben size bir kişi dahi bunu da üye yapın dedim mi? Bir kişi dahi?

Çalık: Herhangi zorlamanız olmadı. Ama şunu söyleyeyim belediye başkanlık adaylığı noktasında bana baskınız oldu. Siyasete gerçekten mesafeliydim. Ama hiç pişman değilim. Meclisten herhangi bir arkadaş öneriniz olmadı. Ben meclis üyelerini zaten tanıyordum. O yüzden hangisiyle yol yürüyebiliriz, sizin döneminizde olan çok sevdiklerinizi bile liste dışında bırakmışımdır, siz de hiç dönüp neden diye sormadınız.

10.42 İmamoğlu'ndan duruşma salonundan çekilen görüntülere tepki

"Çekilen fotoğraflar bizim yargılamamıza da zarar verdiğini söyleyebilirim. Bu hususta herkesin özenli davranması faydalı olacaktır. Sizin olmadığınız sırada çekilen görüntüler çok önemli değil ama sizin burada olduğunuzda çekilen görüntüler bize de zarar veriyor."

10.38 İmamoğlu: Gülseren annemize teşekkür ederim

İmamoğlu: Beylikdüzü denince benim de farklı bir dünyam var orada. 35 yıl önce yatırımla adım attığımız, çocukluğumun orada geçtiği, doğduğum yerden sonra gelen ikinci özel yerdir benim için. Mehmet Murat Çalık da bu anlamda değerli.

Ben gerçekten güzel hizmetlerinden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Çok özenli bir 6 yıl geçirmiştir, burada kaldığı 1 yılda da aynı özenle takip etmiştir. Gülseren annemize ifade edeyim ki Murat Çalık gibi birini yetiştirip bize kazandırdığı için teşekkür etmek isterim.

10.25 Çalık'ın çapraz sorgusu başladı

Duruşma, dün yaklaşık 5 saatlik savunma yapan tutuklu belediye başkanı Murat Çalık'ın çapraz sorgusu ile ile başladı.

Mahkeme Başkanı: Adem Soytekin'le tanışıklığınız nedir?

Murat Çalık: Adem Soytekin Beylikdüzü’nde 2014 yılından beri tanıdığım bir iş insanıdır. Tabi ben burada hiç hemşehrilik yapmadım ama hiçbir zaman bana başkanım demedi.

Zaman zaman Trabzonspor ortak noktamız maçlara beraber gitmişliğimiz var, yemek yemişliğimiz var. Tanımadığım bir insan değil. O dönemde de bir çok müteahhitin taşeronluğunu yapmıştır o nedenle de tanıyorum kendisini. işini de iyi yapmıştır o nedenle kendisini yakinen tanırım, ailesini tanırım. Ama Adem Soytekin'e şunu verin bunu verin demediğimi de beyanlarımda söylemiştim

AYRINTILAR GELECEK...