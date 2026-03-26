Türkiye’nin Romanya ile oynayacağı kritik mücadele öncesi 23 kişilik maç listesi netleşti. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı tercih doğrultusunda altı oyuncuyu kadro planlamasının dışında tuttu.

Kadrodan çıkarılan isimler arasında Zeki Çelik, Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy yer aldı. Ayrıca Aral Şimşir’in sakatlığı sebebiyle kamp sürecine dahil olamayacağı daha önce açıklanmıştı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIM KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin.

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu,

Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek.