Uluslararası araç kiralama platformu DiscoverCars tarafından yürütülen çalışmada, farklı ülkelerdeki sürüş kültürleri; sürücülerin birbirine yaklaşımı, trafikteki tutumları ve genel davranış biçimleri üzerinden değerlendirildi. Araştırma sonuçları, Türkiye’de sürücülerin çoğunlukla anlayışlı ve dikkatli bir profil çizdiğini ortaya koydu.
Türkiye trafik nezaketinde Avrupa’yı geride bıraktı: Şaşırtan araştırma
Dünya genelinde sürücü davranışlarını inceleyen yeni bir araştırma, trafikte nezaketin adreslerini ortaya koydu. Turistlerin deneyimlerine dayanan sonuçlara göre Türkiye, en nazik sürücülere sahip ülkeler arasında ilk üçte yer alarak dikkat çekti.Derleyen: Cansu İşcan
TRAFİKTE ÖNE ÇIKAN DAVRANIŞLAR
Değerlendirmede; sürücülerin yol verme alışkanlığı, yayalara karşı tutumu ve trafikte kurdukları iletişim gibi kriterler esas alındı. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğunluğa rağmen Türkiye’de sürücülerin birbirine alan tanıma konusunda görece istekli olduğu vurgulandı. Bu tablo, yerel düzeyde sıkça eleştirilen trafik algısından farklı bir görünüm sunuyor.
ULUSLARARASI LİSTEDE TÜRKİYE’NİN YERİ
Türkiye, pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak üst sıralarda kendine yer buldu. Uzmanlar, bu başarının sadece trafik kurallarına uyumla değil, aynı zamanda toplumsal alışkanlıklar ve empatiyle de bağlantılı olduğunu belirtiyor. Trafikte karşılıklı anlayışın belirli ölçüde korunması, bu sonucun önemli nedenleri arasında gösteriliyor.
Yaklaşık 5 bin turist sürücünün katıldığı araştırmada, katılımcılar ziyaret ettikleri ülkelerdeki sürücülere 1 ile 10 arasında puan verdi. Listeye yalnızca en az 50 değerlendirme alan ülkeler dahil edilirken, değerlendirmeler tamamen yabancı turistlerin gözlemlerine dayandırıldı.
İLK ÜÇTE HANGİ ÜLKELER VAR?
Listenin zirvesinde 8,83 puanla Güney Kıbrıs yer aldı. Turistler, özellikle yabancı sürücülere karşı gösterilen anlayışlı tutuma dikkat çekti. Yeni Zelanda ise 8,77 puanla ikinci sırada bulunurken, trafikteki düzen ve sakinlik öne çıkan özellikler arasında gösterildi.
Türkiye, 8,73 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Katılımcılardan bazıları sürüş deneyimlerini oldukça olumlu şekilde tanımlarken, özellikle turistik bölgelerde araç kullanmanın keyifli olduğu ifade edildi. Ege kıyıları ve Bodrum gibi bölgeler bu açıdan öne çıktı.
Bununla birlikte Türkiye’deki bazı sürüş alışkanlıklarının yabancılar için farklı olabileceği de belirtildi. Örneğin, sollama öncesinde korna kullanımı yaygın bir iletişim yöntemi olarak dikkat çekti.
LİSTENİN DEVAMI VE DİKKAT ÇEKENLER
İlk 10’da Avustralya, Portekiz, Almanya ve İspanya gibi ülkeler de yer aldı. Öte yandan listenin alt sıralarında Fas, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunurken; Sicilya ve Florida en düşük puanları alan bölgeler oldu.
Bu ülkelerde en sık dile getirilen şikâyetler arasında yüksek hız ve sabırsız sürüş öne çıktı.