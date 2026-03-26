Dünyanın en iyi hamur işleri listesi: 5 Türk lezzeti ilk 10'da

TasteAtlas tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri" listesinde Türk mutfağından 18 çeşit yer aldı. İşte o liste…Derleyen: Baran Yalçın
Farklı ülkelerden lezzetlerin bulunduğu sıralamada Yunanistan'ın Trigona panoramatos tatlısı zirvede yer alırken, Türkiye'den Antakya künefesi ikinci, fıstıklı sarma ise üçüncü sıradaki yerini aldı.
Gaziantep baklavası da ilk 5 içerisine girerken, Türk mutfağının yufka bazlı tatlı ve börek çeşitleri de listeye ismini yazdırdı.
TÜRK MUTFAĞINDAN 5 ÇEŞİT İLK 10'DA
Listenin ilk sırasında bulunan Trigona panoramatos, Selanik'e özgü şerbetli ve kremalı yapısıyla dikkat çekti. İnce yufka katmanlarının çıtır dokusu ve iç dolgusunun yoğun aroması, bu tatlıyı zirveye taşıyan unsurlar arasında yer aldı.
Listede ikinci sıraya yerleşen Antakya künefesi, geleneksel yapısı ve kendine özgü lezzetiyle dünya sıralamasında üst basamaklarda yer aldı. Hatay'a özgü bu tatlı, ince yufka ve peynir dengesiyle uluslararası beğeni topladı.
Üçüncü sıradaki fıstıklı sarma ise Gaziantep mutfağının en özel tatları arasında gösteriliyor. Doğal yeşil rengi ve yoğun aromasıyla göze çarpan bu özel baklava çeşidi, listede Türkiye'nin güçlü temsilcilerinden biri oldu.
Tadı damaklarda kalan Gaziantep baklavası ise, listede üst sıralarda yer alarak Türk mutfağının göğsünü kabarttı.
TÜRK MUTFAĞI LİSTEYİ ADETA ELE GEÇİRDİ
Türk mutfağından listede sadece tatlılar yer almadı, tuzlu yufka lezzetleri de listeye adını yazdırdı. Paçanga böreği, su böreği, sigara böreği ve gül böreği gibi Türk mutfağına özgü birçok lezzet sıralamada kendine yer buldu.
2. Antakya Künefesi
3. Fıstıklı Sarma
4. Gaziantep Baklavası
7. Paçanga Böreği
13. Baklava
17. Börek
18. Şöbiyet
26. Sigara Böreği
29. Gül Böreği
31. Boşnak Böreği