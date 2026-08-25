Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 25 Ağustos Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÖZGÜR ÖZEL’DEN VAHAP SEÇER AÇIKLAMASI: TELEFONDA NE KONUŞTULAR?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile etkinlikte bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le telefonla yaptığı görüşmeye dair detayları açıkladı.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İktidara yakın Cem Küçük'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

HASAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

İBB davasının 69. duruşmasında Ekrem İmmaoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcılık duruşma devam ederken Hasan İmamoğlu hakkında "aklama" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

'İDRİS NAİM ŞAHİN’İN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR': TAYYAR VE SELVİ AYNI NOKTAYA İŞARET ETTİ

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında Şamil Tayyar ve Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. İki isim de Şahin’e tahsis edilen koruma araçlarının kullanımına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

FURKAN VAKFI SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: 10 YIL ÖNCEKİ RAPORLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Furkan Vakfı soruşturmasında üst kademedeki 9 kişinin FETÖ/PDY kapsamında adli işlem veya müzahir kaydı bulunan kişilerle irtibat kurduğu öne sürüldü. Vakfa ilişkin Diyanet’in 2016 raporundaki değerlendirmeler ile 2017 tarihli emniyet raporları arasındaki fark ise dikkat çekti.

ERKEN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI: İMAMOĞLU ADAY OLAMAYACAK

İktidara yakın Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında erken seçim tarihini açıkladı. İmamoğlu hakkında "Masada değil mönüde" dedi.

GAZİDEN HULUSİ AKAR’A TOKAT GİBİ CEVAP

Ankara’da eşit hak ve adalet talebiyle 43 gündür eylemlerini sürdüren er gaziler, eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar’ın “marjinal grup” ve “çok küçük bir azınlık” ifadelerine tepki gösterdi. Gaziler, “Hakları devletin vefa borcudur. Şimdi sıra devlettedir” mesajı verdi.

BÖLÜCÜ TAHRİK: TERÖR PROPAGANDASINI YURDA YAYIYORLAR

Terörsüz Türkiye süreci adı altında PKK'lılara af yasası çıkarıldı. Yurdun dört bir yanında terör propagandaları yapılmaya başlandı. Teröristbaşı Öcalan'ın posteri surlara asılırken, binlerce insanımızın katilleri için meydanlarda bölücü tahriklere imza atılıyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

NATO'NUN UKRAYNA HAMLESİNE RUSYA'DAN SERT YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

TRUMP’A PAHALIYA PATLADI: ABD HALKI İRAN SAVAŞI HAKKINDA KARARINI VERDİ

Reuters/Ipsos anketine göre ABD kamuoyunun İran'a askeri müdahaleye desteği savaşın başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Trump'ın görev onayı yüzde 33'te kalırken, seçmenlerin yüzde 83'ü çatışmaların uzun süre devam edeceğini düşünüyor.

İRAN'DAN ABD'NİN TEHDİDİNE YANIT: AĞIR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Rıza Muhibbi, ülkesinin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya, ABD'nin kritik enerji noktaları ve hayati çıkarlarının ağır şekilde hedef alınmasıyla karşılık verileceğini açıkladı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

FAZLA SÜT TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK? DEV PAZARDA ŞOK DÜŞÜŞ

Küresel süt piyasasının dev alıcısı Çin, yerli üretimini artırarak ithalata bağımlılığı azalttı. Tarım politikaları uzmanı Ergin Kahveci, Çin'deki bu yapısal dönüşümün küresel pazarda arz fazlası oluşturacağını, Türkiye için ise hem fiyat baskısı hem de yeni pazar fırsatları doğuracağını açıkladı.

TÜİK AĞUSTOS VERİLERİNİ AÇIKLADI: HİZMET, İNŞAAT VE PERAKENDEDE GÜVEN DÜŞÜŞTE

TÜİK'in ağustos ayı verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1, perakende ticarette yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı. Sektörlerde gelecek 3 aylık döneme ilişkin beklentilerde artış görüldü.

YENİÇAĞ SPOR

DÜNYANIN EN DEĞERLİ FORVETLERİ BELLİ OLDU: OSİMHEN DE LİSTEDE

2026-2027 sezonu heyecanı tam gaz devam ediyor. Liglerin başlamasının ardından hareketlenen transfer piyasasında santrafor oyuncuları değerleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en değerli 15 santraforu sıralamasında Galatasaray’dan Victor Osimhen’de yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN OLİMPİK LYON MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI: 4 EKSİK BİRDEN

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa’nın Olimpik Lyon takımıyla kritik rövanş mücadelesine çıkacak Fenerbahçe’nin kafile kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden üç ismin yanı sıra lig maçında kafa travması atlatan Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı.

YENİÇAĞ GÜNÜN KÖŞESİ

ARSLAN BULUT YAZDI: YAPILAN İŞ, PKK’YI DEVLETE ORTAK ETMEK!

Kaybedenler, PKK’yı Türkiye’nin yönetimine ortak etmeye çalışanlar olacak. Bunu “devlet politikası”, “devlet aklı” veya “barış” masalı ile örtmeye çalışmak sonuçsuz kalacaktır. PKK’yı Suriye’de yapıldığı gibi devlet yönetimine ortak etmek “Türk devlet aklı” değil, “Amerikan devlet aklı”dır.