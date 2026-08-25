Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen dört günlük kamuoyu araştırması, ABD halkının İran’a yönelik askeri operasyonlara sunduğu desteğin çatışmanın başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.
Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi
Reuters/Ipsos anketine göre ABD kamuoyunun İran'a askeri müdahaleye desteği savaşın başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Trump'ın görev onayı yüzde 33'te kalırken, seçmenlerin yüzde 83'ü çatışmaların uzun süre devam edeceğini düşünüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma sonuçlarına göre, ABD'nin İran'a müdahalesine onay verenlerin oranı yüzde 31'e düştü.
Söz konusu destek oranı mart ayında yüzde 37, ağustos ayı başlarında ise yüzde 34 olarak kaydedilmişti.
Kamuoyu desteğindeki geri çekilmenin ana kaynağını Cumhuriyetçi seçmen grubundaki tutum değişikliği oluşturdu.
Mart ayında savaşa yüzde 77 oranında destek veren Cumhuriyetçilerin oranı son ölçümde yüzde 69’a geriledi.
Ortadoğu’daki askeri süreç, Başkan Donald Trump’ın kamuoyu nezdindeki popülaritesini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Katılımcıların sadece yüzde 33’ü Trump’ın başkanlık performansını onayladığını bildirdi.
Bu veri, üst üste iki ankette de aynı kalarak Trump’ın ilk ve ikinci başkanlık dönemlerinde kaydedilen en düşük onay oranı oldu.
Trump, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail ortaklığıyla başlatılan askeri hamlenin, Tahran yönetiminin nükleer silah kapasitesi edinmesini engellemek adına zorunlu bir adım olduğunu belirtmişti.
Saha çatışmaları son dönemde yavaşlamış olsa da İran’ın bölgedeki petrol sevkiyatına dönük fiili engellemeleri sürüyor.
Bu durum, ABD iç piyasasında benzin fiyatlarının çatışma öncesindeki döneme kıyasla galon başına 1 doların üzerinde artmasına ve rekor seviyelere yaklaşmasına neden oldu.
Yönetim kanadı Tahran üzerindeki ekonomik yaptırımları sıkılaştırma sözü verirken, Hazine Bakanı Scott Bessent pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkelere yönelik yaptırımların genişletilebileceğini ifade etti.
Buna karşın, yönetimin henüz fiili bir yaptırım kararı almamış olması, Washington’ın İran stratejisindeki karmaşıklığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Anket verileri, ABD toplumunun büyük kesiminin çatışmaların kısa sürede sonlanmayacağı görüşünde olduğunu gösteriyor.
Katılımcıların yüzde 83’ü İran’la olan savaşın "uzun bir süre daha" süreceğine inanıyor. Bu oran ağustos ayı başındaki çalışmada yüzde 80 olarak ölçülmüştü.
Trump, 2024 başkanlık seçimi sürecinde enflasyonla mücadele etme ve ülkeyi uzun soluklu askeri çatışmalardan uzak tutma taahhüdünde bulunmuştu.
Ancak 3 Kasım’daki ara seçimlerde Kongre’deki hassas çoğunluğu korumak isteyen Cumhuriyetçiler için artan enerji maliyetleri ciddi bir risk unsuru oluşturuyor.
Öte yandan, bağımsız seçmenlerin eğilimi de Demokratlar lehine şekilleniyor.
"Seçim bugün yapılsa" sorusuna yanıt veren bağımsızların yüzde 33’ü Demokrat parti adaylarını destekleyeceğini belirtirken, Cumhuriyetçileri tercih edenlerin oranı yüzde 19'da kaldı.
Ülke genelinde 1.215 ABD’li yetişkinin katılımıyla tamamlanan araştırmanın hata payı her iki yönde 0,3 puan olarak belirlendi.