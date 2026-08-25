Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi

Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi

Reuters/Ipsos anketine göre ABD kamuoyunun İran'a askeri müdahaleye desteği savaşın başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Trump'ın görev onayı yüzde 33'te kalırken, seçmenlerin yüzde 83'ü çatışmaların uzun süre devam edeceğini düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 1

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen dört günlük kamuoyu araştırması, ABD halkının İran’a yönelik askeri operasyonlara sunduğu desteğin çatışmanın başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 2

Araştırma sonuçlarına göre, ABD'nin İran'a müdahalesine onay verenlerin oranı yüzde 31'e düştü.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 3

Söz konusu destek oranı mart ayında yüzde 37, ağustos ayı başlarında ise yüzde 34 olarak kaydedilmişti.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 4

Kamuoyu desteğindeki geri çekilmenin ana kaynağını Cumhuriyetçi seçmen grubundaki tutum değişikliği oluşturdu.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 5

Mart ayında savaşa yüzde 77 oranında destek veren Cumhuriyetçilerin oranı son ölçümde yüzde 69’a geriledi.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 6

Ortadoğu’daki askeri süreç, Başkan Donald Trump’ın kamuoyu nezdindeki popülaritesini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 7

Katılımcıların sadece yüzde 33’ü Trump’ın başkanlık performansını onayladığını bildirdi.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 8

Bu veri, üst üste iki ankette de aynı kalarak Trump’ın ilk ve ikinci başkanlık dönemlerinde kaydedilen en düşük onay oranı oldu.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 9

Trump, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail ortaklığıyla başlatılan askeri hamlenin, Tahran yönetiminin nükleer silah kapasitesi edinmesini engellemek adına zorunlu bir adım olduğunu belirtmişti.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 10

Saha çatışmaları son dönemde yavaşlamış olsa da İran’ın bölgedeki petrol sevkiyatına dönük fiili engellemeleri sürüyor.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 11

Bu durum, ABD iç piyasasında benzin fiyatlarının çatışma öncesindeki döneme kıyasla galon başına 1 doların üzerinde artmasına ve rekor seviyelere yaklaşmasına neden oldu.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 12

Yönetim kanadı Tahran üzerindeki ekonomik yaptırımları sıkılaştırma sözü verirken, Hazine Bakanı Scott Bessent pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkelere yönelik yaptırımların genişletilebileceğini ifade etti.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 13

Buna karşın, yönetimin henüz fiili bir yaptırım kararı almamış olması, Washington’ın İran stratejisindeki karmaşıklığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 14

Anket verileri, ABD toplumunun büyük kesiminin çatışmaların kısa sürede sonlanmayacağı görüşünde olduğunu gösteriyor.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 15

Katılımcıların yüzde 83’ü İran’la olan savaşın "uzun bir süre daha" süreceğine inanıyor. Bu oran ağustos ayı başındaki çalışmada yüzde 80 olarak ölçülmüştü.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 16

Trump, 2024 başkanlık seçimi sürecinde enflasyonla mücadele etme ve ülkeyi uzun soluklu askeri çatışmalardan uzak tutma taahhüdünde bulunmuştu.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 17

Ancak 3 Kasım’daki ara seçimlerde Kongre’deki hassas çoğunluğu korumak isteyen Cumhuriyetçiler için artan enerji maliyetleri ciddi bir risk unsuru oluşturuyor.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 18

Öte yandan, bağımsız seçmenlerin eğilimi de Demokratlar lehine şekilleniyor.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 19

"Seçim bugün yapılsa" sorusuna yanıt veren bağımsızların yüzde 33’ü Demokrat parti adaylarını destekleyeceğini belirtirken, Cumhuriyetçileri tercih edenlerin oranı yüzde 19'da kaldı.

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Trump’a pahalıya patladı: ABD halkı İran Savaşı hakkında kararını verdi - Resim: 20

Ülke genelinde 1.215 ABD’li yetişkinin katılımıyla tamamlanan araştırmanın hata payı her iki yönde 0,3 puan olarak belirlendi.

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