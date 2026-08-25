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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Güvenpark’ta 13 Temmuz’da başlayan eylemlerini Kurtuluş Parkı’nda sürdüren er gaziler, 43 günü geride bırakan hak mücadelesinde iktidar kanadından herhangi bir ziyaret veya destek gelmediğini belirtti.

Gaziler, terörle mücadelede yaralanarak ağır bedeller ödediklerini vurgularken, emri altında çatışmaya gittikleri komutanlardan da destek görmediklerini ifade etti. Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın açıklamaları ise eylemdeki gazilerin tepkisini çekti.

HULUSİ AKAR’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Hulusi Akar, Kayseri'de katıldığı bir etkinlikte şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, gazilerin oturma eylemine de değindi. Akar, bazı kişilerin “şahsi ve siyasi kazanç peşinde” olduğunu iddia ederek, şehit ve gazi ailelerinin istismar ve tahrik edildiğini ileri sürdü.

Akar ayrıca eylem yapan gaziler için “Çok küçük bir azınlık” ifadesini kullanan Akar, şehit ve gazi ailelerinin oturma eylemine atıfta bulunarak, "Bazıları şahsi ve siyasi kazanç peşinde maalesef şehit ve gazi ailelerimizi istismar ve tahrik etmeye devam ediyor. Fakat bunların çok küçük bir azınlık olduğunu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Daha önce de gazilere yönelik “marjinal grup” ve “Kendinizi kullandırtmayın” şeklindeki sözleriyle gündeme gelen Akar, son açıklamasıyla büyük tepki topladı.

GAZİLERDEN AKAR’A: BİZE ŞEREF VERİR

Gaziler Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu, Akar’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çerçioğlu, gazilerin mücadelesinin küçük bir grubun meselesi olmadığını vurgulayarak, “Bebek katiline ‘sayın’ diyenlerin yanında bizlerin marjinal ve azınlık olması, bize şeref verir” ifadelerini kullandı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelede yaralanan er gazilerin tüm zorluklara rağmen 43 gündür hak ve adalet mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Gaziler bu ülke için bedel ödedi. Şimdi sıra devlettedir. Hakları devletin vefa borcudur” mesajı verildi.

SOSYAL MEDYADA DA AKAR’A TEPKİ

Hulusi Akar’ın sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu. MHP’li Yaşar Yıldırım’ın “gazi seviciliği” ifadelerine de tepki gösteren bazı kullanıcılar, gazilerin taleplerinin siyasi kazanç olarak nitelendirilmesine karşı çıktı.

Sosyal medya paylaşımlarında, yıllarca terörle mücadelede görev yapan ve yaralanan gazilerin haklarını aramasının “istismar” olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Akar’ın açıklamalarına tepki gösteren kullanıcılar, gazilerin taleplerinin doğrudan dinlenmesi çağrısında bulundu.

43 gündür eylemlerini sürdüren gazilerin eşit hak talebi ve Akar’ın açıklamalarına yönelik tepkileri, önümüzdeki süreçte konunun yeniden gündeme gelmesine neden olabilecek başlıklar arasında...