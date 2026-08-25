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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Vakfı/cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aralarında vakfın lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da bulunduğu 35 kişi tutuklanırken, soruşturma dosyasında cemaatin üst kademesinde yer aldığı belirtilen bazı isimlerin FETÖ/PDY kapsamında adli işlem veya müzahir kaydı bulunan kişilerle irtibat kurduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, soruşturma dosyasındaki bilgiler, yaklaşık 10 yıl önce hazırlanan bazı resmi raporları da yeniden gündeme taşıdı.

ÜST KADEMEDEKİ İSİMLERİN İRTİBATLARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında cemaatin ikinci adamı olarak tanımlanan Erol Ardıç’ın 4, internet sorumlusu Muhammet Yasin Birer’in 3, sosyal medya sorumlusu Abdul Aziz Sapaz’ın 2, teknik ekip sorumlusu İsmail Ataş’ın 2 ve eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa’nın 5 FETÖ/PDY kapsamında adli işlem veya müzahir kaydı bulunduğu belirtilen kişilerle irtibat kurduğu tespitinin yer aldığı aktarıldı.

Muhasebe sorumlusu Yusuf Tapan’ın 2, Ceyhan sorumlusu Ertuğrul Şekerci’nin 1, Furkan Nesli Dergisi sorumlusu Hasan Kütük’ün ise 4 kişiyle irtibat kurduğu öne sürüldü.

DİYANET’İN 2016 RAPORU YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturma dosyasındaki iddiaların yanı sıra Diyanet’in 2016 yılında hazırladığı ve kamuoyunda “Gizli Tarikatlar Raporu” olarak bilinen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Akımlar” başlıklı çalışma da yeniden gündeme geldi.

Raporda Alparslan Kuytul hakkında, devlet karşıtlığı söyleminin darbecileri ve FETÖ’yü savunmaya kadar ilerlediğine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu aktarıldı.

Bu değerlendirmeler, soruşturma kapsamında ortaya atılan yeni iddialarla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

2017’DEKİ EMNİYET RAPORLARINDA FARKLI DEĞERLENDİRME

Öte yandan Furkan Vakfı'na yönelik 2016 yılında yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şubeleri tarafından hazırlanan raporlar da dikkat çekti.

TEM Şube tarafından Ocak 2017’de hazırlanan tutanakta, cemaatin 33 ilde “Furkan Eğitim Hizmet Vakfı” adıyla örgütlü olduğu belirtildi. Raporda yapının İslami esaslara dayalı eğitim verdiği ve topluma öncülük edecek bir nesil yetiştirmeyi hedeflediği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Ayrıca 44 kişilik yönetim kadrosu açısından herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

TEM’in ardından KOM Şube tarafından hazırlanan raporda da cemaatin veya vakfın FETÖ ile bağlantısının bulunmadığı yönünde mahkemeye bilgi verildiği belirtildi.

YILLAR SONRA YENİ SORUŞTURMA DOSYASI GÜNDEMDE

Böylece Diyanet’in 2016 tarihli raporundaki değerlendirmeler ile 2017’de emniyet birimlerince hazırlanan raporlardaki tespitler ve bugün yürütülen soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen irtibat kayıtları yeniden gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında ortaya konulan iddiaların hukuki değerlendirmesi ise yargı süreci sonunda netleşecek.