Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
Siyah-beyazlı kulüp, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ONANA DÖNEMİ SONA ERDİ
Böylece 2023 yazında Lens'ten transfer edilen ve siyah beyazlı formayla yalnızca 16 maçta forma giyerek performansıyla kısa sürede tepkilerin odağında yer alan Kamerunlu orta saha oyuncusunun Beşiktaş kariyeri resmen sona erdi.