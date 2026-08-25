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Kaynak: AA

İlk karşılaşmadaki 1-1’lik skorun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanşında yarın Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe’de kafile listesi netlik kazandı.

Sarı-lacivertli camiadan paylaşılan bilgilere göre; tedavileri süren Mert Günok, Marco Asensio ile Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor randevusunda başına aldığı darbe nedeniyle travma geçiren Kerem Aktürkoğlu da kafileye dâhil edilmedi.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muric.