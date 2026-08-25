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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

"ŞANTAJ" VE "YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık kaynakları soruşturmanın, Cem Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin gelen şikâyetler üzerine başlatıldığını aktarmıştı.

Ayrıca Küçük’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanat ve açıklamalarının da dosya kapsamında incelendiği kaydedilmişti.

Küçük, gözaltına alındıktan bir gün sonra, 31 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.