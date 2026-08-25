Alihan Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçmaya çalıştığı araç da İdris Naim Şahin’e ait çıkmıştı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin tartışmalar büyüyor. Şamil Tayyar ve gazeteci Abdulkadir Selvi, ayrı açıklamalarında Şahin’e tahsis edilen koruma araçlarının kullanımına dikkat çekti.

İki ismin değerlendirmelerinde, Şahin’e tahsis edilen araçların kullanım şekli ve bu araçlarla bağlantılı olduğu öne sürülen olaylar öne çıktı.

ŞAMİL TAYYAR: 3 ARAÇ AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Şamil Tayyar, İdris Naim Şahin’e koruma tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığının ortaya çıktığını öne sürdü.

Tayyar, Şahin’in bazı kişilerle ilişkisine dair kamuoyunda çeşitli iddiaların bulunduğunu belirterek, bunların açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Son Kuriş olayına da değinen Tayyar, Şahin’e tahsis edilen koruma aracının bir kaçırma operasyonunda kullanıldığı yönündeki iddianın, olayın farklı boyutları olabileceğini düşündürdüğünü belirtti.

“ÇIKIP KONUŞMALI, HER İDDİAYA AÇIKLIKLA CEVAP VERMELİDİR”

Tayyar, Şahin’in hakkındaki iddialara cevap vermesi gerektiğini belirterek, “Çıkıp konuşmalı, her iddiaya açıklıkla cevap vermelidir” çağrısında bulundu.

Şahin'in dikkat çeken paylaşımı şöyle;

"İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’e ait koruma tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kirli ilişkilere nasıl bulaştığını bilmiyorum. Kamuoyundaki yaygın kanaat, FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasedi nedeniyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüdür. Geçmişini bilenler “şantaj” iddiasına daha çok ihtimal veriyorlar. Hal böyleyse artık bu yükten kurtulmalı ve şantajı itiraf edip oyunu bozmalıdır. Devletin bu konuda her türlü kolaylığı göstereceği kanaatindeyim. Ancak, son Kuriş hadisesinde tahsisli koruma aracının kaçırma operasyonunda kullanılması, meselenin şantaj iddiasından farklı boyutu olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

FETÖ ilişkisi hâlâ sürüyor olabilir veya şantajın ötesinde “para bağımlısı” olduğu da düşünülebilir. Sebebi ne olursa olsun çıkıp konuşmalı, her iddiaya açıklıkla cevap vermelidir. Şahin konuşmuyorsa yargı da meseleye el atabilir. Bakanlık makamı eski de olsa suç üretiyor ve üretmeye devam ediyorsa, buna kayıtsız kalamaz."

ABDULKADİR SELVİ: ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR

Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında “İdris Naim Şahin’in etrafındaki çember daralıyor” başlığını kullandı.

Selvi, Şahin’e tahsis edilen araçlardan birinde Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in, Almanya’ya kaçırılmak üzere İstanbul’dan Muğla’ya götürüldüğünün ortaya çıktığını yazdı.

Selvi’nin aktardığına göre Şahin, olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini söyledi. Ancak araçla ilgili kiralama işleminin 5 yıllığına 1 bin TL gibi bir bedelle yapıldığının anlaşılmasının ardından konuya ilişkin yeni soru işaretleri oluştuğu belirtildi.

ŞAHİN’E TAHSİSLİ İKİ ARAÇ DAHA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Selvi, yazısında Şahin’e tahsis edilen araçlarla ilgili yeni bir ayrıntıya daha yer verdi. Buna göre Şahin’in üzerine tahsisli iki araç daha bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Selvi, bu araçlardan birinin 34 S 7815 plakalı olduğunu belirtti.

Selvi, söz konusu aracı kullanan Ömer Sipahioğlu’nun Antalya Havalimanı’ndan Almanya’ya kaçtığının tespit edildiğini yazdı.

"İDRİS NAİM ŞAHİN’İN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR"

Selvi'nin yazısında İdris Naim Şahin ile ilgili dikkat çeken kısım şöyle

"Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsisli araçta Alihan Kuriş’in kardeşi, kanun kaçağı Hilmi Tuna Kuriş’in Almanya’ya kaçırılmak üzere İstanbul’dan Muğla’ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İdris Naim Şahin, bilgisi dışında bu işlerin yapıldığını savunarak su yüzüne çıkmaya çalışmıştı. Ancak aracı 5 yıllığına bin lira gibi komik bir rakama kiraladığı anlaşılınca işin içinde başka işlerin olduğu düşünülmüştü. İstanbul’da taksiyle bin liraya Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçemezsin. Ancak İdris Naim Şahin’in araç tahsisi işini iyice istismar ettiği tespit edildi. Çünkü üzerine tahsisli iki araç daha çıktı.

İdris Naim Şahin’e tahsisli ilk araçta yakalanan Hilmi Tuna Kuriş’in Almanya’ya kaçmaya çalıştığı tespit edilmişti. İdris Naim Şahin’e tahsisli 34 S 7815 plakalı aracı kullanan Ömer Sipahioğlu, Antalya Havaalanı’ndan Almanya’ya kaçmış.

İdris Naim Şahin’in başı fena halde dertte. Düşününce bir dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğinden sorumlu adam kanun kaçakları ile devlet düşmanı FETÖ’cülerle işbirliği yapmış.

Ama taklacı kuyruğu fena halde kaptırdı.

Erbakan Hoca olsaydı “Seni gidi taklacı, seni” derdi."