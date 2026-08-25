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Terörsüz Türkiye süreci denilerek PKK'lılara özel yasa çıkarılan dönemde milletin sinir uçlarıyla oynanmaya devam ediliyor. Çetinkaya katliamcısı meydan meydan gezip terör örgütü propagandası yaparken, adeta 'zafer' ilan ediyor. "Bizde pişman olmuş bir hal var mı?" diyen Çetin Arkaş, bölücü tahriki yurda yaymaya devam ediyor.

Terör örgütü sempatizanları yurdun 4 bir yanında örgüt propagandası yapmaya başladı. Çatışmalarda öldürülen hainler için taziye çadırları kurdular, surlara terörist başı Öcalan'ın posterlerini astılar.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da 49 PKK’lı terörist için taziye çadırı kurulurken, “şehitler ölmez” anlamına gelen Kürtçe pankartlar açılmıştı. Diyarbakır bu eylemle sınırlı kalmadı, şehrin surlarına teröristbaşı Öcalan’a ait pankartlar asıldı.

Terörist cenaze furyası bir sonraki gün İstanbul’a sıçradı. Sancaktepe ilçesinde taziye çadırı kuruldu.

Pazar günü de Bursa’da terör örgütü lehine gösteriler düzenlendi. Örgüt sempatizanı bir grup “Bursa DEM Genç” imzasıyla, “Size borçluyuz” yazan Kürtçe pankart açtı. Kalabalığın arka kısımlarında ise çatışmalarda öldürülen örgüt mensuplarına ait olduğu belirtilen fotoğraflar taşındı.