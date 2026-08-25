İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerleri forvetleri:
Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu: Osimhen de listede
2026-2027 sezonu heyecanı tam gaz devam ediyor. Liglerin başlamasının ardından hareketlenen transfer piyasasında santrafor oyuncuları değerleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en değerli 15 santraforu sıralamasında Galatasaray’dan Victor Osimhen’de yer alıyor.Kaynak: Haber Merkezi
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15. Harry Kane 60 milyon Euro
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14. Igor Thiago 65 milyon Euro
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13. Victor Gyökeres 65 milyon Euro
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12. Junior Kroupi 70 milyon Euro
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11. Benjamin Sesko 75 milyon Euro
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10. Matheus Cunha 75 milyon Euro
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9. Victor Osimhen 75 milyon Euro
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8. Hugo Ekitike 80 milyon Euro
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7. Joao Pedro 80 milyon Euro
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6. Lautaro Martinez 85 milyon Euro
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5. Alexander Isak 85 milyon Euro
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4. Ousmane Dembele 100 milyon Euro
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3. Julian Alvarez 120 milyon Euro
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2. Kylian Mbappe 200 milyon Euro
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1. Erling Haaland 220 milyon Euro
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