Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar elektrikçilik yapan Mehmet Kaval, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri kapsamında hayata geçirilen besi ahırlarının elektrik işlerini yürütüyordu.
Elektrik işlerine giderken hayatı değişti: 20 milyon liralık hibeyle dev tesis kurdu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ahırların elektrik tesisat işlerini yaparken devlet teşviklerini öğrenen elektrik esnafı Mehmet Kaval, TKDK'den sağladığı yaklaşık 20 milyon liralık hibe desteğiyle 200 büyükbaş kapasiteli modern bir besi çiftliği kurarak üretime başladı.Kaynak: İHA
Bu sırada devletin hayvancılık alanında sunduğu imkanları öğrendi. Yaptığı iş sırasında sektörün potansiyelini fark eden Kaval, besiciliğe adım atmaya karar verdi.
Kaval, ilk olarak Elbistan'ın Elderek Mahallesi'nde hayvancılık faaliyetine elverişli bir arazi satın aldı.
Gerekli ruhsatlandırma, proje ve başvuru aşamalarını eksiksiz tamamlayarak TKDK desteği almaya hak kazandı.
Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan tesiste, aynı yılın ikinci ayında hayvan kabulü gerçekleştirildi ve doğrudan üretime geçildi.
Kurulan modern tesiste güncel olarak yaklaşık 200 civarında büyükbaş hayvanın besileme süreci titizlikle sürdürülüyor.
Sektöre giriş sürecini ve karşılaştığı imkanları detaylarıyla paylaşan Mehmet Kaval, normal şartlarda esnaflık yaptığını ve hayvancılık tecrübesi bulunmadığını belirterek süreci şu sözlerle anlattı:
"Daha önce bu işi yapmıyordum. Normalde esnafım elektrikçiyim. TKDK'nın yapmış olduğu besi ahırlarının elektrik işlerini yapıyordum.”
“Daha sonra TKDK'nın Kahramanmaraş'taki genel koordinatörü Harun Bey, 'Mehmet, sen de yapabilirsin. Sen de yap, sen niye yapmıyorsun?' diyerek bizi teşvik etti.”
“Biz de bu işe başladık. Önce yerimizi aldık, ardından başvurumuzu ve ruhsatımızı aldık. Başvurumuzu yaptık ve destek almaya hak kazandık.”
“Geçen sene de çok şükür tesisimizi tamamladık. İkinci ayda hayvanlarımızı içeri bıraktık. TKDK'nın çok güzel destekleri var. KDV iadesiyle beraber yüzde 90'a varan hibe destekleri bulunuyor.
“Bize de yaklaşık 20 milyon lira gibi bir hibe desteği verdiler. Ahır ve depo yatırımlarımızı bu desteklerle tamamladık ve yaptığımız yatırımda büyük ölçüde karşılığını aldık."
Çiftlikteki mevcut kapasite ve üretim süreci hakkında da bilgi veren Kaval, yetiştirilen hayvanların ülke ekonomisine ve gıda arzına sağladığı katkıya dikkat çekti.
İşletmesinde şu an 200 civarında büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade eden Kaval, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:
“Şu anda yaklaşık 200 civarında hayvanımız var. Hayvanlarımızı besiye alıyoruz. Besi sürecinin ardından kesim için mezbahalara gönderiyoruz.”
“Buradan da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde et ihtiyacı olan bölgelere gönderiliyor. Bu işi yapmak isteyenlerin aslında çok büyük bütçelere ihtiyacı yok.”
“TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvancılığa büyük önem veriyor. Bu alanda çeşitli destekler bulunuyor. İnsanlar bu desteklerden faydalanarak hayvancılığa başlayabilirler."