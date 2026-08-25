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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla üç ana sektörde de düşüş kaydetti.

SEKTÖRLERE GÖRE ALT GÖSTERGELER

TÜİK tarafından paylaşılan verilerde, son üç aylık dönem gerçekleşmeleri ile gelecek üç aylık döneme ilişkin beklentiler arasındaki farklar dikkat çekti.

HİZMET SEKTÖRÜ

Son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2 azaldı.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,1 geriledi.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 0,9 artış gösterdi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ

Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,8 oranında geriledi.

Mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 azaldı.

Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,8 artış kaydetti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,8 azaldı.

Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,8 arttı