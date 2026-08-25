Kalbe dost, tansiyona düşman: Litresi 1000 lira, faydası saymakla bitmiyor

Şenoğul, şerbete şeker katmadıklarını belirterek, "Biz şeker atmıyoruz. Kendimiz tüketiyoruz. Çocuklarımızın evinde kola çok fazla tüketilmez. Bunlar içilir. Bunun narı ve şerbeti yapılır. Bardağın yarısına şerbet koyarız, üzerine sade soda ekleriz. Aynı gazlı içecekler gibi olur. Çok hoş bir tadı var. İçmesi hoştur, yazın ferahlatır" diye konuştu.