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Küresel süt ve süt ürünleri piyasasının en önemli aktörlerinden Çin'de yaşanan yapısal değişim, dünya ticaretinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açıyor.

Tarımdan Haber'de yer alan bilgilere göre tarım politikaları uzmanı Ergin Kahveci, Çin'in üretim ve dış ticaret verilerini değerlendirdiği çalışmasında, ülkenin yerli üretim kapasitesini hızla artırarak ithalattaki yüksek büyüme dönemine son verdiğini vurguladı.

Çin'in süt sektöründe öne çıkan kritik veriler şu şekilde sıralandı:

2023 yılında 41,97 milyon tonla zirveyi gören süt üretimi; 2024'te yüzde 2,8 azalarak 40,79 milyon tona geriledi. 2025'te ise yüzde 0,3 artışla 40,91 milyon tona ulaşarak 40 milyon tonun üzerindeki devasa kapasitesini koruduğunu gösterdi.

Çin'in süt ve süt ürünlerindeki yeterlilik oranı 2021'de yüzde 62 seviyesindeyken, 2024 itibarıyla yüzde 72'ye yükseldi. Aynı dönemde Çin'in ithal ettiği süt ürünlerinin çiğ süt eşdeğeri 22,51 milyon tondan 15,87 milyon tona geriledi.

İTHALAT TÜM ÜRÜNLERDE ÇÖKMEDİ

Çin'deki gelişmeleri "ithalat tamamen bitti" şeklinde okumanın yanlış olacağını belirten Ergin Kahveci, talebin ürün bazında yeniden şekillendiğine dikkat çekti.

2026 yılının ilk altı ayında Çin'in toplam süt ürünleri ithalatı yüzde 2,2 artarak 1,4125 milyon tona ulaşsa da ürün gruplarında ciddi ayrışmalar yaşandı:

GERİLEYEN ÜRÜNLER

Paketli süt ithalatı yüzde 6,7 azalarak 172,8 bin tona düştü. Büyük ambalajlı süt tozu ithalatı da yüzde 0,2 geriledi.

ARTAN ÜRÜNLER

Peynir ithalatı yüzde 24,8, tereyağı grubu ithalatı ise yüzde 13 oranında artış kaydetti.

TÜRKİYE İÇİN ÇİFTE ETKİ

Çin'in belirli ürünlerde ithalat talebini zayıflatması; Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve ABD gibi dünya devlerini alternatif pazar arayışına itiyor. Bu durumun Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da rekabeti kızıştıracağını belirten Kahveci, Türkiye için iki taraflı bir tablo çizdi:

FIRSAT

Çin'in çekildiği veya talebini azalttığı pazarlarda Türk süt sanayisi için yeni ihracat kapıları aralanabilir.

RİSK

Çin'e ürün satamayan küresel devler, Türkiye'nin hedef pazarlarına agresif fiyatlarla yönelebilir. Dünya piyasasında süt tozu ve türevi ürünlerin fiyatlarının baskılanması, Türkiye'deki yüksek üretim maliyetleriyle küresel fiyatlar arasındaki makası açarak Türk üreticisinin rekabet gücünü zorlayabilir.