Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak

Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak

Avrupa’da seyahat edecekleri ilgilendiren yeni karar açıklandı. Alman havayolu şirketi Condor, 1 Eylül 2026’dan itibaren özellikle kısa Avrupa uçuşlarında ücretsiz su ikramını kaldıracak. Yolcular su, kahve ve çayı artık ücret karşılığında satın alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 1

Uçak yolculuklarında yolculara sunulan ücretsiz ikramlara bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın köklü havayolu şirketi Condor, 1 Eylül 2026 itibarıyla özellikle kısa Avrupa uçuşlarında ücretsiz su ikramına son vereceğini duyurdu.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 2

Yeni uygulamayla birlikte uçakta su içmek isteyen yolcular, daha önce ücretsiz olarak sunulan su için artık ödeme yapmak zorunda kalacak.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 3

ÜCRETSİZ SU DÖNEMİ SONA ERİYOR

Condor’un özellikle yaklaşık yarım saatlik safi uçuş süresine sahip kısa şehir uçuşlarında yeni uygulamaya geçeceği belirtildi.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 4

Frankfurt-Berlin ve Frankfurt-Zürih gibi güzergahlarda yolculara ücretsiz içme suyu ikram edilmeyecek.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 5

Şirket, kararın arkasındaki temel neden olarak ikram servisinin operasyonel yük oluşturmasını gösterdi.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 6

Çalışanlara gönderilen iç yazışmalarda, kısa uçuşlarda ikram servisinin kabin ekiplerinin operasyonunu zorlaştırdığı savunuldu.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 7

"SU İSTEMEK DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR"

Condor’un uygulamayı hayata geçirmeden önce uçaklarda çeşitli testler gerçekleştirdiği belirtildi.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 8

Testlerde yolculara suyun yalnızca talep edilmesi halinde verilmesi denendi. Ancak bir yolcunun su istemesinin ardından diğer yolcuların da su talep etmesiyle kabin ekibinin servis süresini yetiştirmekte zorlandığı ifade edildi.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 9

Büyük şişelerden bardakla su dağıtılması yöntemi de şirket tarafından “profesyonel dışı ve verimsiz” olarak değerlendirildi.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 10

Şirket, çözümü ücretsiz su ikramını tamamen kaldırarak ürünü ücretli “Buy-on-Board” menüsüne dahil etmekte buldu.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 11

SU, KAHVE VE ÇAY ARTIK ÜCRETLİ OLACAK

1 Eylül 2026’dan itibaren uygulanacak yeni sistem kapsamında yolcular uçakta suyun yanı sıra kahve ve çayı da ücret karşılığında satın alabilecek.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 12

Condor sözcüsü, yeni konseptin yolcular ve mürettebat açısından daha net ve basit olduğunu savundu.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 13

Karar, uçuşlarda bilet fiyatına dahil olan geleneksel hizmetlerin giderek azalması tartışmasını da yeniden gündeme getirdi.

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Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak - Resim: 14

Avrupa’da seyahat edecek yolcuların ise uçuş öncesinde havayolunun güncel ikram kurallarını kontrol etmesi ve seyahat planını buna göre yapması önem taşıyor.

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