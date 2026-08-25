Uçak yolculuklarında yolculara sunulan ücretsiz ikramlara bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın köklü havayolu şirketi Condor, 1 Eylül 2026 itibarıyla özellikle kısa Avrupa uçuşlarında ücretsiz su ikramına son vereceğini duyurdu.
Ünlü havayolundan şaşırtan karar: Artık uçakta bunu yapmak yasak
Avrupa’da seyahat edecekleri ilgilendiren yeni karar açıklandı. Alman havayolu şirketi Condor, 1 Eylül 2026’dan itibaren özellikle kısa Avrupa uçuşlarında ücretsiz su ikramını kaldıracak. Yolcular su, kahve ve çayı artık ücret karşılığında satın alabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulamayla birlikte uçakta su içmek isteyen yolcular, daha önce ücretsiz olarak sunulan su için artık ödeme yapmak zorunda kalacak.
ÜCRETSİZ SU DÖNEMİ SONA ERİYOR
Condor’un özellikle yaklaşık yarım saatlik safi uçuş süresine sahip kısa şehir uçuşlarında yeni uygulamaya geçeceği belirtildi.
Frankfurt-Berlin ve Frankfurt-Zürih gibi güzergahlarda yolculara ücretsiz içme suyu ikram edilmeyecek.
Şirket, kararın arkasındaki temel neden olarak ikram servisinin operasyonel yük oluşturmasını gösterdi.
Çalışanlara gönderilen iç yazışmalarda, kısa uçuşlarda ikram servisinin kabin ekiplerinin operasyonunu zorlaştırdığı savunuldu.
"SU İSTEMEK DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR"
Condor’un uygulamayı hayata geçirmeden önce uçaklarda çeşitli testler gerçekleştirdiği belirtildi.
Testlerde yolculara suyun yalnızca talep edilmesi halinde verilmesi denendi. Ancak bir yolcunun su istemesinin ardından diğer yolcuların da su talep etmesiyle kabin ekibinin servis süresini yetiştirmekte zorlandığı ifade edildi.
Büyük şişelerden bardakla su dağıtılması yöntemi de şirket tarafından “profesyonel dışı ve verimsiz” olarak değerlendirildi.
Şirket, çözümü ücretsiz su ikramını tamamen kaldırarak ürünü ücretli “Buy-on-Board” menüsüne dahil etmekte buldu.
SU, KAHVE VE ÇAY ARTIK ÜCRETLİ OLACAK
1 Eylül 2026’dan itibaren uygulanacak yeni sistem kapsamında yolcular uçakta suyun yanı sıra kahve ve çayı da ücret karşılığında satın alabilecek.
Condor sözcüsü, yeni konseptin yolcular ve mürettebat açısından daha net ve basit olduğunu savundu.
Karar, uçuşlarda bilet fiyatına dahil olan geleneksel hizmetlerin giderek azalması tartışmasını da yeniden gündeme getirdi.
Avrupa’da seyahat edecek yolcuların ise uçuş öncesinde havayolunun güncel ikram kurallarını kontrol etmesi ve seyahat planını buna göre yapması önem taşıyor.