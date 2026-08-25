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Davada "sanık" sıfatıyla yargılanan isimlerden Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, "Yalanların, iftiraların 'itiraf' adı altında aklandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben burada İBB Başkanı'nın babası olmaktan dolayı yargılanıyorum. Keşke olmasaydı demeyeceğim, çünkü memnunum" dedi. Öte yandan İmamoğlu'nun sorgısı devam ederken mütalaa veren duruşma savcısı "kaynağı belli olmayan para" iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında "aklama" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

HASAN İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASINDAN

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sanık kürsüsüne geldi. Hasan İmamoğlu sanık kürsüsüne doğru yürürken Ekrem İmamoğlu'nun babasını ayakta karşıladığı ve sarıldığı görüldü.

"Mahkeme salonlarına alışkın değilim. İlk defa oluyor" diyerek savunmasına başlayan Hasan İmamoğlu, 60 yıllık ticari hayatının olduğunu belirtti. İmamoğlu, "Benim daire alıp satmam suç unsuru oldu. Ticari hayatımda en önemli şey haram yememek, çocuklarıma haram yedirmemektir. Suçlamaları görünce hayret ediyorum, ya biz yetiştirilemedik ya da bizi suçlayanlar yetiştirilemediler. Keşke bize zamanında ticaret yapmanın kanunsuz olduğunu anlatsalardı" diye konuştu.

Akit gazetesinde kendisiyle ilgili yapılan "Kaynağı belli olmayan parayı yurtdışına havale yaptı" haberine değinen Hasan İmamoğlu, "Yalanların, iftiraların 'itiraf' adı altında aklandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben burada İBB Başkanı'nın babası olmaktan dolayı yargılanıyorum. Keşke olmasaydı demeyeceğim, çünkü memnunum" dedi.

Oğlunun casuslukla da suçlandığını ifade eden Hasan İmamoğlu, "Bizim soyumuzdan öyle bir şey çıkmadı. Gazi bir dedenin torunuyum. O bize vatana ihanetin ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlatırdı" dedi. İmamoğlu, "Benim yurtdışı yasağımı kaldırmanızı istemiyorum da 2 üniversite bitirmiş başarılı torunumun yasağını kaldırın, yazıktır" ifadelerini kullandı.

HASAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Hasan İmamoğlu, kendisiyle ilgili ortaya atılan "4 daireyi devraldı" iddiasına yönelik, "Vatan Emniyet'e gittik, 3 daire aldın dediler. Hayır dedim, 4 daire aldım. Bunu ben söyledim" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun savunmasının ardından sorgusuna geçildi.

Duruşma savcısı, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesine atıfla elden teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu, "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi.

Bunun üzerine duruşma savcısı, sorgu devam ederken mütalaa verdi. Savcı, "Kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.