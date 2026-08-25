Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 35 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü ile benzin yüklü tanker çarpıştı: 2'si ağır 35 yaralı
Kayseri Melikgazi’de yolcu otobüsü ile benzin yüklü tankerin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Çığlıkların yükseldiği feci kazada 35 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kaynak: DHA
Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Cizre'den Ankara'ya giden 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 APR 821 plakalı benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi. Kazada 2’si ağır 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen tankerdeki benzin yola dökülürken, ekipler yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri, yola dökülen benzini temizlemek için çalışma yürüttü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.