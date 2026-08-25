Türkiye'deki siyasi gelişmeler ışığında iktidarın erken seçim hazırlığında olduğu konuşuluyor.
Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak
İktidara yakın Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında erken seçim tarihini açıkladı. İmamoğlu hakkında "Masada değil mönüde" dedi.Aykut Metehan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini "seçilme garantisi" altına almadan seçimlere gitmesi beklenmezken; zamanlama olarak siyasi iklimin en uygun olduğu zaman tercih edilecek.
İktidar medyasında da seçim kazanı kaynamaya, tarihler verilmeye başlandı
İktidara yakın Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında erken seçimin tarihini açıkladı.
Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:
"2027 yılının ikinci yarısından itibaren seçim kazanı fokur fokur kaynamaya başlayacak."
"Cumhurbaşkanı adaylığı, seçim ittifakları ve milletvekili listeleri konuşulmaya başlanacak."
"2027 yılının sonunda ya da 2028 yılının başında yapılacak olan seçimde favori cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken Ekrem İmamoğlu, Silivri’de hakkındaki davalarla boğuşuyor olacak."
Ortadoğu’daki gelişmeleri anlatmak için İhsan Sabri Çağlayangil’in “Ortadoğu’da eğer masada değilseniz, mönüdesinizdir” örneğini veriyoruz ya; Ekrem İmamoğlu da önümüzdeki seçimlerde masada olmayacak, mönüde olacak.
İmamoğlu avcı olmak istiyordu ama yanlış strateji sonucunda av oldu."