Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak

Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak

İktidara yakın Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında erken seçim tarihini açıkladı. İmamoğlu hakkında "Masada değil mönüde" dedi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 1

Türkiye'deki siyasi gelişmeler ışığında iktidarın erken seçim hazırlığında olduğu konuşuluyor.

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini "seçilme garantisi" altına almadan seçimlere gitmesi beklenmezken; zamanlama olarak siyasi iklimin en uygun olduğu zaman tercih edilecek.

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 3

İktidar medyasında da seçim kazanı kaynamaya, tarihler verilmeye başlandı

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 4

İktidara yakın Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında erken seçimin tarihini açıkladı.

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 5

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 6

"2027 yılının ikinci yarısından itibaren seçim kazanı fokur fokur kaynamaya başlayacak."

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 7

"Cumhurbaşkanı adaylığı, seçim ittifakları ve milletvekili listeleri konuşulmaya başlanacak."

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 8

"2027 yılının sonunda ya da 2028 yılının başında yapılacak olan seçimde favori cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken Ekrem İmamoğlu, Silivri’de hakkındaki davalarla boğuşuyor olacak."

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 9

Ortadoğu’daki gelişmeleri anlatmak için İhsan Sabri Çağlayangil’in “Ortadoğu’da eğer masada değilseniz, mönüdesinizdir” örneğini veriyoruz ya; Ekrem İmamoğlu da önümüzdeki seçimlerde masada olmayacak, mönüde olacak.

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Erken seçim tarihini açıkladı: İmamoğlu aday olamayacak - Resim: 10

İmamoğlu avcı olmak istiyordu ama yanlış strateji sonucunda av oldu."

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