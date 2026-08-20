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Kaynak: Haber Merkezi

20 Ağustos Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

SİLAHSIZLANMA BAHANE, STATÜ ŞAHANE: ÖCALAN'A KOORDİNATÖR ROLÜ

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, “çerçeve yasa” ile birlikte başlaması beklenen silah bırakma sürecinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu'nda görev alacağını ve sürecin koordinasyonunu sağlayacağını söyledi.

ÖZDAĞ'DAN DERVİŞOĞLU'NA İTTİFAK RESTİ: BİRLEŞMEMEK SARAY'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na da "ittifak" resti geldi. Özdağ'ın "Bahçeli’nin istediği oldu, Öcalan’a statü bulundu" açıklaması da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA KİM ÇIKACAK? CHP'DE ADAYLIK KAZANI KAYNIYOR

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını meşru görmeyen veya yönetim tarzını doğru bulmayan isimler kurultay deklarasyonlarını yineliyor. Hal böyleyken CHP'de bir sonraki kurultayda genel başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor.

'KUYTULLAR' SORUŞTURMASINDA YENİ İDDİALAR: KAÇIRILMA, İŞKENCE ZORLA SENET İMZALATMA...

Adana’da yürütülen "Alparslan Kuytul suç örgütü" soruşturmasında iş insanı Koray Sarısaçlı’nın geçmişteki ifadeleri ve öne sürdüğü iddialar soruşturmada yer aldı. Sarısaçlı; kaçırıldığını, elektroşokla işkence gördüğünü, zorla milyonlarca dolarlık senet imzalatıldığını iddia etmişti.

ER ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER AİLE BAKANLIĞI ÖNÜNDEN SESLENDİ: “HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları talebiyle sürdürdükleri eylemin 39’uncu gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplandı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, talepleri karşılanana kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı.

İSTANBUL’DA DEPREM HAREKETLİLİĞİ: OKAN TÜYSÜZ O FAY HATTINI İŞARET ETTİ

Marmara Denizi üzerinde Adalar tarafındaki fay hattındaki deprem hareketliliği sürüyor. Sarsıntılar geceden sabaha kadar sürdü. Okan Tüysüz o fay hattını işaret ederek uyardı.

ÇERÇEVE YASA OKULLARA GİRİYOR: YUSUF TEKİN İMZALADI

PKK'lılara siyaset yolu açan, teröristleri denetimden uzaklaştıran ve topluma entegre etmeyi hedefleyen çerçeve yasa, siyaset-eğitim çizgisini de aştı. Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre okullarda 'süreç' etkinlikleri düzenlenecek.

YENİÇAĞ EKONOMİ

GRAM ALTININ YIL SONU GELECEĞİ RAKAMI AÇIKLADI: ZAFER ERGEZEN NET KONUŞTU

Dün yaşanan sert yükselişlerin ardından gram altın fiyatlarına dair uzman isimlerden açıklamalar gelmeye başladı. Zafer Ergezen gram altın için yıl sonu rakamını açıkladı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN THE ECONOMİST’E: BU İTİBAR SUİKASTI

The Economist dergisinin Nobel ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu hakkında yayımladığı yazıya tepkiler büyüyor. Özgür Demirtaş’tan The Economist’e sert tepki geldi. Demirtaş aboneliğini iptal ettiğini belirtirken, "Bu bir itibar suikastı" yorumunda bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞI BÖYLE SAVUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazot fiyatlarındaki durdurulamayan artışı "küresel arz sıkışıklığına" bağlayarak, "eşel mobil" sistemiyle fiyatları frenlediklerini savundu.

DIŞ BORÇ FATURASI BÜYÜYOR: 539 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye’nin 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539 milyar ABD doları seviyesine geldi.

YENİÇAĞ DÜNYA

NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI, İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ: "BİZİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suriye’deki Ebu Zuhur Hava Üssü saldırısının ardından Türkiye’yi hedef alan açıklamaları İsrail’de de tepki çekti. Eski Başbakan Ehud Barak, Yair Golan ve eski MOSSAD yöneticisi Ram Ben-Barak, Türkiye ile çatışma riskine karşı uyardı.

PORTEKİZ'DEN TARTIŞILACAK KARAR: SOKAKTA YÜZÜNÜ KAPATANA AĞIR PARA CEZASI

Portekiz'de kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan veya kimlik tespitini engelleyen giysilerin kullanımı resmen yasaklandı. Düzenlemeye uymayanlara yüksek para cezaları öngörülürken; sağlık, meslek ve dini mekanlar gibi bazı alanlar yasağın dışında tutuldu.

ANKARA-MOSKOVA HATTINDA PAZARLIK KIZIŞTI: S-400 SATIŞINDA AKKUYU VE MAVİAKIM KARTI

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmek için S-400 hava savunma sistemlerini elden çıkarma arayışı sürerken, Moskova ile yürütülen süreçte yeni detaylar ortaya çıktı.

YENİÇAĞ SPOR

ALEKSEY BATRAKOV GALATASARAY'DA: RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Aleksei Batrakov’un transferi için Lokomotiv Moskova ile resmi temas kurulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Rus futbolcunun transferi kapsamında ödenecek bonservis bedeli ve oyuncuya verilecek ücretin detayları da belli oldu.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA BAŞLIYOR: İLK RAKİP LETONYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk karşılaşmasında yarın Letonya ile mücadele edecek.

YAPAY ZEKA BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN AVRUPA MAÇLARININ SKORUNU TAHMİN ETTİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bugün sahaya çıkacak Beşiktaş ile Trabzonspor’un maçlarına ilişkin yapay zeka destekli tahminler ortaya çıktı. İşte detaylar...