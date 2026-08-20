Sanayi ustaları kendilerine alıyor: İşte en sağlam, sıkıntısız otomatik şanzımanlı arabalar

Otomatik vitesli otomobiller bazen ön yargı yaratsa da, bunların hepsi aynı karakterde değil. Düzenli ve doğru bakımlar aksatılmadığı takdirde 400 ile 500 bin kilometreyi zahmetsizce devirebilen, hatta bu sınırların da ötesinde uzun yıllar boyunca sorun çıkarmadan hizmet etmeye devam eden pek çok şanzıman alternatifi mevcut...