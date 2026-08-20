Gram altının yıl sonu geleceği rakamı açıkladı: Zafer Ergezen net konuştu

Bu durumun ABD yönetiminin beklentilerinde önemli bir değişikliğe işaret ettiğini söyleyen Ergezen, "Şimdiye kadar tahvil alımlarından ziyade alımların azaltılacağı beklentisi vardı. Bu değişiklik önümüzdeki dönemde piyasaları bir miktar daha etkileyecektir. Ben pozitif etkisinin devam etmesini bekliyorum. Dün özellikle altında yüzde 3'ün üzerinde yaşanan yükseliş, bu hareketin bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.