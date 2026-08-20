Gram altın 7 bin lira sınırına yaklaşırken, piyasalardaki yön arayışına ilişkin Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'den çarpıcı değerlendirmeler geldi.
Gram altının yıl sonu geleceği rakamı açıkladı: Zafer Ergezen net konuştu
Dün yaşanan sert yükselişlerin ardından gram altın fiyatlarına dair uzman isimlerden açıklamalar gelmeye başladı. Zafer Ergezen gram altın için yıl sonu rakamını açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altın yatırımcısının imdadına ABD Hazine Bakanlığı'nın yetiştiğini belirten Ergezen, uzun vadeli tahvil alımlarının artırılmasının tahvil faizlerini aşağı çektiğini ve dolar endeksinin uzun zaman sonra ilk defa 98 seviyelerine gerilediğini ifade etti.
Bu durumun ABD yönetiminin beklentilerinde önemli bir değişikliğe işaret ettiğini söyleyen Ergezen, "Şimdiye kadar tahvil alımlarından ziyade alımların azaltılacağı beklentisi vardı. Bu değişiklik önümüzdeki dönemde piyasaları bir miktar daha etkileyecektir. Ben pozitif etkisinin devam etmesini bekliyorum. Dün özellikle altında yüzde 3'ün üzerinde yaşanan yükseliş, bu hareketin bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Altının bundan sonraki seyrinde petrol fiyatlarının belirleyici olacağının altını çizen uzman isim, fiyatların daha yukarı gidebilmesi için piyasanın gözünün petrolde olduğunu vurguladı.
Altın ve petrol fiyatlarının birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Ergezen, "Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse faizlerin de yüksek kalacağı endişesini beraberinde getirir. Çünkü bu, enflasyonun yüksek kalacağı anlamına gelir. Bu da dolar endeksinin güçlü kalmasına yol açarak altının yükselişini törpüleyen ve baskılayan bir unsur olur" dedi.
90 doların üzerindeki petrolün tüm ekonomileri baskıladığını söyleyen Ergezen, petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesi halinde ons altın ve gümüşte çok daha güçlü yükselişler görülebileceğini, mevcut şartlarda ons altının 4.550 dolar seviyelerine kadar çıkmasını gayet normal karşıladığını dile getirdi.
Gram altın için öngörülerini ve 2026 yıl sonu hedeflerini de paylaşan Ergezen, 7 bin lira seviyesinin geçilmesinin kolay olmayabileceğini ancak tahvil alımlarındaki değişimin pozitif bir alan yarattığını belirtti.
Ergezen, "Eğer petrol fiyatlarında düşüş görürsek, bu yıl içerisinde gram altında yeniden 7.800-8.000 lira seviyelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolar endeksi 98 seviyelerine yakın seyreder ve 98'in altına gelirse 7.800 lira seviyelerinin hedef haline geldiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
Kötü senaryoda 6.600 liranın önemli bir destek seviyesi olduğunu ve savaşın şiddetlenip petrolün 100 dolara çıkmadığı sürece piyasanın bu seviyenin altını görmesini beklemediğini ifade eden Ergezen, genel tabloda yukarı yönlü eğilimin süreceğine inandığını belirterek 2026 yıl sonu için gram altının 7.600-7.800 lira civarında bir seviyede kapanacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.
NOT: Bu haeberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.