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Kaynak: ANKA

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Faik Özgür Erol ve eski İmralı hükümlüsü Veysi Aktaş, Taksim'de düzenlenen basın toplantısında TBMM'den geçen "çerçeve yasa" ve çözüm sürecinin gelecek adımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sürecin diyalog aşamasından resmi müzakere safhasına geçtiği vurgulandı.

Heyet temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, Meclis'ten geçen düzenleme Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi adına hukuki bir zemin oluşturuyor. Yasa kapsamında 4 bin civarında tutuklunun serbest kalabileceği ve yürütülen 75 binin üzerinde adli dosyada yeni düzenlemelerin önünün açılacağı ifade ediliyor.

SİLAHSIZZLANMA KURULUNDA ÖCALAN DETAYI

Pervin Buldan, sürecin yönetimi amacıyla 24 Ağustos'ta bir üst kurul oluşturulacağını ve bu yapıya bağlı alt kurulların faaliyete geçeceğini duyurdu. Kurulacak alt mekanizmalardan biri olan "Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu"nda Abdullah Öcalan'ın da yer alacağını ve sürecin koordinasyonunu sağlayacağını belirten Buldan, iktidar ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece sunduğu katkıların önemine dikkat çekti.

SİYASİ YAPILANMA VE KONGRE TAKVİMİ

Sürecin siyasal ayağına dair değerlendirmelerde bulunan heyet, DEM Parti'nin 6 Eylül'de yasal zorunluluk nedeniyle formalite bir kongre yapacağını, asıl dönüşümün ise Nevruz öncesinde gerçekleşeceğini aktardı. Öcalan'ın önerisi doğrultusunda tüzük, program ve kadro yenilenmesini kapsayan yeni bir siyasi hareketin hazırlıklarına başlanacağı ifade edildi.

İmralı sürecinde yer alan Veysi Aktaş ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamalarına değinerek, devlet kademesinin yaklaşımıyla sürecin üçüncü aşaması olan "demokratik anayasa ve toplumsal entegrasyon" safhasına girildiğini savundu.