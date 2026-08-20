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The Economist dergisinin 17 Ağustos tarihli sayısında, Nobel ödüllü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu hakkında yayımlanan imzasız makale, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Metinde yer alan, "Herhangi bir ekonomiste birkaç kadeh içki ısmarlayıp sarhoş etseniz, size Acemoğlu'nun teoride iyi olduğunu ancak modası geçmiş ve başarısız ekonomik teorileri popüler hale getirmeye çalıştığını söyleyecektir" şeklindeki ifadeler tepki çekmişti.

Makalede kullanılan alışılmışın dışındaki üslup tartışma yaratırken, Acemoğlu yazıya yanıt hakkı talep etmişti. Acemoğlu ise. sosyal medya hesabından "Economist dergisinin makalesinden memnun değilim, bu makale bir karalama gibi hissettiriyor. Bunun da bir arka planı var, ki bu daha endişe verici (bir noktada paylaşacağım gibi). Onlara yanıt vermeme izin vermelerini rica ettim. Cevaplarını bekliyorum. Eğer dergide yayımlanmazsa, yanıtımı buradan paylaşacağım" paylaşımında bulunmuştu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN YAZIYA TEPKİ: BU BİR İTİBAR SUİKASTI

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan da The Economist’e sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, dergi aboneliğini iptal ettiğini belirtirken, "Bu bir itibar suikastı" yorumunda bulundu.

Demirtaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"The Economist’in Daron Acemoğlu hakkındaki yazısını okudum. Bu yazıya zaten Daron Acemoğlu okkalı bir yanıt verecektir. Ancak ben burada yazı ile ilgili kısa fikrimi yazmak isterim.

1) Economist’in yaptığı akademik bir değerlendirme değil.

2) Bu bir yazı bile değil. Bu resmen bir Hit-Piece. Bu bir, tam hedefe ayarlanmış itibar suikastı denemesi.

3) İtibar Suikastı denemesi yaptıkları kişi DEV bir akademisyen olduğu için de yazının çoğu yerinde küçük ve çekingen geri adımlar var.

4) Yazıda Daron Acemoğlu’na yönelttikleri çoğu eleştiri, erken aşama bir doktora öğrencisinin değerlendirmesi tadında.

5) Falanca kadar data çıkarılırsa filanca bulgusu zayıflar tadında eleştiriler ayakkabısız boyunu ölçersen daha kısa çıkarsın ayarında.

6) Yazının Daron’a getirdiği en komik eleştiri: Daron Acemoğlu’nun çok kompleks matematik kullanarak nedenlerini bulduğu sorunlara BASİT çözümler önermesi. İyi de kardeşim: Simplicity is Beauty. Bu eleştirilmesi değil tam aksine övülmesi gereken bir yön.

Gelelim en önemli kısma. The Economist’in Daron Acemoğlu gibi DEV bir akademisyen için yönelttiği zayıf ve çoğu komik eleştirilerinden daha önemli bir şey var: Bu itibar suikasti çalışması NEDEN şimdi ve NEDEN Daron Acemoğlu.

Benim kafam burada çok net. Bunu anlamak için Dedektif S. Holmes olmaya gerek yok. Common Sense yeterli (Gerçi günümüzde Common Sense o kadar Common değil o ayrı !)

Bu itibar suikasti denemesinin NEDENİNİ bulmak için Daron Acemoğlu’nun akademik yayınlarının ve kitaplarının neyi ve kimi hedeflediğine bakmak yeterli:

Daron Acemoğlu’nun bulguları en başta:

1) Oligarkları

2) Diktatörleri

3) Otokratları

4) Verimsiz Büyüme aktörlerini

5) Yeni Monopolleri

6) Teknoloji Devlerini

7) Statükocuları

vuruyor….

Dolayısı ile bu Komik-Zayıf-Şeytani hit piece’i yazdırtan da yukarıdaki 7’li koalisyondur.

Nobel Ödüllü ve bu toprakların çıkardığı en büyük akademisyenlerden biri olan Daron Acemoğlu bu eleştirilere:

Tıpkı kitabına yapılan Çin eleştirilerine verdiği yanıtta yaptığı gibi ilmek ilmek dokuyarak yanıt verecektir.

Not: Bu arada bu olaydan sonra The Economist aboneliğimi dün itibari ile askıya aldım!”