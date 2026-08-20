İstanbul’da deprem hareketliliği: Okan Tüysüz o fay hattını işaret etti

Ayrıca kilitli olan bu spesifik segmentin, 7.0 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem üretme potansiyeli bulunduğu da makalenin en çarpıcı tespitleri arasında yer almıştı. Tüm bu veriler ışığında, Marmara Denizi'ndeki mikro sarsıntıların büyük bir kırılmanın habercisi mi yoksa olağan bir enerji boşalması mı olduğu bölgedeki sismik ağlar tarafından saniye saniye takip ediliyor.