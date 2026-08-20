Marmara Denizi'nde, beklenen büyük İstanbul depreminin merkez üssü olmasından endişe edilen Prens Adaları segmenti çevresinde son iki gündür dikkat çeken bir sismik hareketlilik yaşanıyor. Salı gününden bu yana kaydedilen 70'i aşkın mikro deprem, megakentte tedirginlik yaratırken, gözler bölgenin taşıdığı riske ve uzman değerlendirmelerine çevrildi.
İstanbul’da deprem hareketliliği: Okan Tüysüz o fay hattını işaret etti
Marmara Denizi üzerinde Adalar tarafındaki fay hattındaki deprem hareketliliği sürüyor. Sarsıntılar geceden sabaha kadar sürdü. Okan Tüysüz o fay hattını işaret ederek uyardı.Gülsüm Hülya Sundu
NTV'de yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın anlık verilerine yansıyan deprem fırtınasının seyri salı günü kendini göstermeye başladı. Aktivitenin başladığı ilk saatlerde, öğle vaktine kadar yedi adet mikro deprem kaydedildi. Çarşamba günü öğleden sonra ise sismik hareketlilik ivme kazanarak saat 16.00 sonrasında daha da sıklaştı. Bu sarsıntıların en büyüğü 17.43'te 3,2 büyüklüğünde ölçüldü.
Özellikle Anadolu Yakası sahillerinde birçok vatandaş tarafından hissedilen bu sarsıntı, kısa sürede sosyal medyanın da ana gündem maddesi haline geldi. Çarşamba gecesinden perşembe sabah saatlerine kadar geçen sürede ise büyüklükleri 3,2'nin altında kalan 42 yeni mikro deprem daha raporlandı.
Vatandaşlar arasında sarsıntıların büyük depremin habercisi olabileceği yönünde paniğe neden olması üzerine konuyu değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, mikro depremlerin yalnızca bölgedeki fayın canlılığını kanıtladığını belirtti. Sismoloji biliminin doğasına dikkat çeken Tüysüz, bir depremin ya da depremler dizisinin öncü olduğunun ancak arkasından büyük bir deprem geldiğinde kesinleşeceğini ifade etti.
Her büyük depremin ardından mutlaka artçılar yaşanacağını ancak her büyük depremden önce mutlaka öncü bir sarsıntı olacağına dair bir kural bulunmadığını vurgulayan uzman isim, şu aşamada sadece fayın aktif olduğunu gördüklerini ve süreci izlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Prens Adaları açıklarındaki bu son hareketlilik, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü akademik yayın Science dergisinde yer alan kritik bir makaleyi yeniden akıllara getirdi.
İçerisinde Türk bilim insanlarının da yer aldığı bir ekip tarafından 20 yıllık sismik kataloglar incelenerek hazırlanan raporda, tam da bu bölgeye dair ciddi uyarılar yer alıyordu. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara uzantısında, doğuya doğru kademeli bir kırılma ve 5'ten büyük sarsıntı dizileri gözlemlendiğine dikkat çekilen çalışmada, sismik hareketliliğin İstanbul'un hemen güneyinde yer alan ve yüksek ihtimalle kilitli konumda olan Prens Adaları segmentinin çevresinde yoğunlaştığı belirtilmişti.
Ayrıca kilitli olan bu spesifik segmentin, 7.0 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem üretme potansiyeli bulunduğu da makalenin en çarpıcı tespitleri arasında yer almıştı. Tüm bu veriler ışığında, Marmara Denizi'ndeki mikro sarsıntıların büyük bir kırılmanın habercisi mi yoksa olağan bir enerji boşalması mı olduğu bölgedeki sismik ağlar tarafından saniye saniye takip ediliyor.