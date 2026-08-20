Son Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan Türkiye, A Grubu’nda oynanacak maçların tamamına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk sınavı, yarın saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Letonya karşısında olacak.
Türkiye, gruptaki diğer müsabakalarında ise Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile kozlarını paylaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:
21 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos Pazar:
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos Pazartesi:
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos Çarşamba:
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye-Polonya
KADRO
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.