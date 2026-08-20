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Kaynak: AA

Son Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan Türkiye, A Grubu’nda oynanacak maçların tamamına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk sınavı, yarın saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Letonya karşısında olacak.

Türkiye, gruptaki diğer müsabakalarında ise Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Polonya

KADRO

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.