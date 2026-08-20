İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin “İhanete Karşı Bayrak Açıyorum” mitinglerinin ikincisinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelmiş YENİÇAĞ Gazetesi'nden Arslan Bulut'un takip ettiği miting sonrası dayatma ittifaklara kapıyı kapattığını ifada ederek "Birilerinin dayatmasıyla ittifak yapmam" demişti.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na "ittifak" resti geldi.

Özdağ, yaptığı açıklamada "Biz, sokağın ve milletin sesine kulak veriyoruz. Sayın Dervişoğlu da uygun bulduğu bir zamanda değerlendirme yapacaktır. Ama, birleşmenin karşısında olmak, sarayın istediğini yapmak anlamına gelir" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Faik Öztürk ile Abdullah Öcalan’la aynı cezaevinde kalan Veysi Aktaş’ın katıldığı toplantıda, çözüm sürecindeki son gelişmeler ve gündemdeki yeni yasal düzenlemeler ele alındı. Buldan, “çerçeve yasa” ile birlikte başlaması beklenen silah bırakma sürecinde teröristbaşı Öcalan'ın Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu'nda görev alacağını ve sürecin koordinasyonunu sağlayacağını söyledi.

“BAHÇELİ’NİN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY OLDU”

Buldan'ın bu açıklamalarına da değinen Özdağ, Öcalan’ın yeni süreçte üstleneceği role ilişkin sert konuştu. Özdağ, Öcalan’ın söz konusu yasa kapsamında oluşturulacak iki komisyondan birinin alt komisyonunda görev alacağını ve bu komisyona başkanlık edeceğini belirterek “Evet, nihayet Bahçeli’nin çok istediği şey oldu ve Abdullah Öcalan’a bir statü bulundu” dedi.

Özdağ’ın açıklamaları, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Taksim’de gerçekleştirdiği toplantının ardından siyasi gündemde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR"

İsrail'in Suriye’deki Ebu el-Duhur Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıyı da kınayan Ümit Özdağ, Türkiye'ye kuş bakışı 3 dakikalık bir yerin bombaladığını hatırlattı. Özdağ "Türkiye'yi tehdit ediyor. 'Buralarda uçamazsın diyor' Birliklerimiz aşağıda hava koruması olmadan iş yapıyor. İsrail Suriye hava sahasını istediği gibi kullanıyor. Bu ülkenin topraklarını da kendi etki alanı olarak görüp sınır bögesinde dahi etkisi olmayacağını söylüyor" dedi.

"TEHDİTLERE VERECEĞİNİZ CEVAP BU MU?"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya dikkat çeken Özdağ, bakanlığın açıklamasını "Netanyahu'ya karşı Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama gelmiş. Netanyahu her halde çok gülmüştür. Politikanız bu mu? Tehditlere vereceğiniz cevap bu mu?" diyerek eleştirdi.