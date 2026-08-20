ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın piyasayı desteklemek amacıyla açıkladığı sürpriz müdahalenin üzerinden 24 saat geçmeden, uzun vadeli ABD devlet tahvillerinde perşembe günü yeniden sert bir satış baskısı yaşandı.
Altın fiyatları ABD'nin dolar hamlesiyle sert düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın piyasaları desteklemek için açıkladığı müdahaleye rağmen tahvillerde sert satış dalgası yaşandı. Hamlenin yetersiz kalmasıyla ons altın yüzde 1,59 değer kaybederek 4.452 dolara gerilerken, gram altın ise 6.980 liradan 6.848 liraya kadar düştü.Hava Demir
Hazine Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, 10 ila 30 yıl vadeli menkul kıymet alımlarını "en az iki katına" çıkaracağını ve operasyon tutarını 2 milyar dolardan "en az" 4 milyar dolara yükselteceğini bildirmmişti. Ancak bu hamle yatırımcıların endişelerini yatıştırmada yetersiz kaldı.
30 Yıllık Tahvil Getirisi Yükseldi: Çarşamba günkü açıklamanın ardından yaşanan 0,09 puanlık düşüşün büyük kısmını geri alan 30 yıllık ABD tahvil getirisi, New York sabah işlemlerinde 0,07 puan artarak yüzde 5,26 seviyesine tırmandı.
Ons Ve Gram Altın Zirveden Sert Düştü
Tahvil getirileri ile fiyatların ters orantılı hareket etmesi, altın piyasasını doğrudan olumsuz etkiledi. Tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte altın tarafında ivme tersine döndü:
Ons Altında Sert Kayıp
Dün Hazine açıklamasının ardından son 2 ayın zirvesi olan 4.524 doları gören ons altın, bugün yüzde 1,59 değer kaybı yaşayarak 4.452 dolara kadar geriledi.
Gram Altın Düşüşe Geçti
Ons altındaki geri çekilme iç piyasaya da yansıdı. Dün son 3 ayın zirvesi olan 6.980 lirayı test eden gram altın, bugün 6.848 liraya kadar düştü.
Yarım Altın
Yarım altın satış fiyatı: 22.584 TL
Çeyrek Altın
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.303 TL
Tam Altın
Tam altın satış fiyatı: 45. 043 TL
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