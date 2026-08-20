Altın fiyatları ABD'nin dolar hamlesiyle sert düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

Hazine Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, 10 ila 30 yıl vadeli menkul kıymet alımlarını "en az iki katına" çıkaracağını ve operasyon tutarını 2 milyar dolardan "en az" 4 milyar dolara yükselteceğini bildirmmişti. Ancak bu hamle yatırımcıların endişelerini yatıştırmada yetersiz kaldı.