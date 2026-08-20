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Satış konusundaki somut adımların duraklamasının ardından Rusya'nın, S-400 onayına karşılık Akkuyu Nükleer Santrali ve MaviAkım doğalgaz boru hattı projelerinde kritik talepler öne sürdüğü iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre; geçtiğimiz ay düzenlenen NATO zirvesinin ardından S-400'lerin üçünçü bir ülkeye devredilmesi gündeme gelmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan süreci doğrulamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da S-400'lerin olası satışı konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Ancak Türkiye’nin Ukrayna’ya balistik füze içeren mühimmat paketi satışı planı sonrası Moskova'nın tepki göstermesiyle süreçte tıkanma yaşandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, satış konusundaki son pozisyonuna ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

RUSYA'DAN ENERJİ MASASINDA İKİ KRİTİK TALEP

Sürece yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Rus tarafı, S-400'lerin devrine izin vermek için Türkiye önüne iki ana şart koydu. Bunlardan ilki, 2025 yılında sadece bir yıllığına uzatılan MaviAkım doğalgaz boru hattı anlaşmasının daha uzun yıllara yayılacak şekilde yenilenmesi talebi oldu.

İkinci pürüz ise finansal zorluklar yaşanan Akkuyu Nükleer Santrali projesinde ortaya çıktı. Rusya'nın, özellikle 2, 3 ve 4. reaktörlerin geleceğini güvenceye almak adına kendi istediği koşullarda hisse devri yapılmasını talep ettiği öğrenildi. S-400 sürecinin ilerlemesinin, Türkiye'nin bu enerji taleplerinde ne kadar esneklik göstereceğine bağlı olduğu değerlendiriliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SESSİZLİK

Konuya ilişkin İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın’ın soru önergesini yanıtlayan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sürecin detaylarına girmeyerek bakanlığın milli hak ve menfaatler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaptığını bildirdi. Güler, somut gelişmeler yaşandığında kamuoyunun resmi makamlarca bilgilendirileceğini belirtmekle yetindi.