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Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemindeki ikinci hamlesini gerçekleştirdi. İlk takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray, ardından 10 numara pozisyonu için Batrakov’u kadrosuna katma konusunda harekete geçti.

BATRAKOV İÇİN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray, Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

BATRAKOV İSTANBUL'DA

Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde, Batrakov’un transferi için hem oyuncu hem de Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelerin başlatıldığı belirtildi. Rus futbolcu, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a ulaştı.

Lokomotiv Moskova’da 84 resmi karşılaşmada görev alan Batrakov, bu maçlarda 34 gol attı. Rusya Milli Takımı formasını 12 kez giyen genç orta saha oyuncusu, milli takım kariyerinde 4 gol kaydetti.

TARAFTARA İLK MESAJ

Galatasaray’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Aleksey Batrakov, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamayla ilk değerlendirmelerini paylaştı. Batrakov açıklamasında, “Benim için heyecan verici. İlk yurtdışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur. Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.