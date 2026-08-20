CHP'de olağan kurultay takviminin eylül itibarıyla başlaması beklenirken, genel başkan adaylarının kim olacağı da konuşulmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasını isteyen bir grup, parti içerisindeki mevcudiyetini korurken, Kılıçdaroğlu'nun aday göstereceği veya Kılıçdaroğlu'na 'rakip' olmak isteyen orta yolcu isimler de kulislerde konuşulmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerden Gürsel Tekin ve İlhan Kesici'nin adı genel başkanlık adaylığı için ön plana çıkarken, mevcut yönetime muhalif isimler de listede yer almaya başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ÇIKACAK MI?

Partinin en kısa sürede kurultaya gitmesini isteyen ancak YENİ Parti'ye de geçmeyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da genel başkan adaylığı için ismi zikredilenler arasında. Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel başkanlık adaylığına bakışını "kişisel" vurgusu yaparak açıkladı.

Gürsel Erol'un paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkanlığı, kişisel beklentilerin ötesinde, partimizin kurumsal kimliğini ve tarihsel sorumluluğunu temsil eden son derece önemli bir makamdır. Ancak CHP’nin geleceğini, toplumdaki karşılığını ve siyasal etki gücünü yalnızca genel başkanlık makamı üzerinden değerlendirmek de doğru değildir.

Önümüzdeki süreçte asıl sorumluluğumuz, içinde bulunduğumuz krizden çıkarak, tarihimizde olduğu gibi partimizi güçlü ve bütünlüklü bir kadro hareketine dönüştürmektir. Siyasi sorumluluk, kişisel bir gelecek planlaması yapmak değil; partimiz için kurumsal, kalıcı ve toplumda karşılık bulacak bir çıkış yolu ortaya koyabilmektir.

"CHP'Yİ TOPLUMUN UMUDU HALİNE GETİRMEK ÖNCELİĞİMİZDİR"

Bu çerçevede yaptığım açıklamalar ve girişimler, basında ve sosyal medyada genel başkanlık adaylığı şeklinde yorumlanmış olsa da böyle bir planlamamın veya beklentimin bulunmadığını açıkça belirtmek isterim. Önceliğimiz; CHP’yi yeniden toplumun umudu hâline getirmek, toplumda karşılığı ve itibarı bulunan isimlerle güçlü bir kadro oluşturmak ve partimizi iktidara taşıyacak ortak aklı yeniden inşa etmektir."