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Kaynak: Haber Merkezi

Portekiz’de Parlamento’da kabul edilerek yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca, kamusal alanda yüzü gizleyen kıyafetleri tercih eden kişilere 150 ile 3 bin euro arasında idari para cezası uygulanacak. Yasal düzenleme sadece giyim tercihini sınırlandırmakla kalmayıp, bireylerin cinsiyet, inanç, yaş ya da köken gibi nedenlerle yüzlerini kapatmaya zorlanmasını da suç kapsamına alıyor.

Öte yandan kısıtlamaya bazı esneklikler de getirildi. Sağlık gerekçeleri, mesleki zorunluluklar, sanatsal gösteriler ve elverişsiz hava koşullarının yanı sıra ibadethaneler, diplomatik temsilcilikler ve yolcu uçakları söz konusu yasağın kapsamı dışında bırakıldı.

Ülke basınında "burka yasası" olarak nitelendirilen tasarı; iktidardaki sağ koalisyon ve aşırı sağcı grupların oylarıyla temmuz ayında meclisten geçmiş, sol partiler ise kısıtlamaya ret yönünde oy kullanmıştı. Sosyalist Parti (PS) temsilcileri, getirilen uygulamanın açıkça İslam karşıtı bir nitelik taşıdığını dile getirdi.

Portekiz Devlet Başkanı Antonio Jose Seguro ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, insan yüzünün kişisel kimliğin ve toplumsal iletişimin en temel unsuru olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.