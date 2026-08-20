Kaynak: Haber Merkezi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alparslan Kuytul suç örgütü" soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren iş insanı Koray Sarısaçlı’nın geçmiş yıllardaki beyanları, yapılanmaya dair çarpıcı iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Sarısaçlı’nın farklı tarihlerde verdiği 6 ayrı ifade tutanağında; "kaçırılma", "işkence", "tehdit", "zorla senet imzalatma", "kamuoyuna verilecek mesajların önceden belirlenmesi" ve "aile bireylerinin baskı unsuru olarak kullanılması" gibi son derece ağır iddialar yer aldı. İş insanı, yaşadığı süreçte verilen kritik emirleri Alparslan Kuytul’dan aldığını ve çevresindeki kişilerin "Hocamızın talimatı" diyerek hareket ettiğini iddia etti.

KAÇIRILMA, İŞKENCE VE GÜNLERCE ALIKOYMA...

Sarısaçlı’nın anlattıklarına göre süreç, 2021 senesinin eylül ayında iş yerinden çıktığı esnada maskeli kişiler tarafından bir araca zorla bindirilmesiyle başladı. Araçta ve sonrasında götürüldüğü adreslerde darp edildiğini, kafasından ve bileğinden elektroşok verilerek işkenceye uğradığını iddia eden Sarısaçlı, ilk olarak inşaat halindeki bir yapının toprak zeminli banyosunda, ardından ise bir evde alıkonulduğundan bahsetti. Saldırganları ilk etapta teşhis edemediğini fakat sonraki süreçte seslerinden ve takip iddialarından bazı kişileri teşhis ettiğini beyan eden iş insanı, kaçırılma olayında örgütle bağlantılı isimlerin bizzat rol aldığını savundu.

MİLYONLARCA DOLARLIK SENET VE BASKI VİDEOLARI

Alıkonulduğu süre boyunca ağır tehditler altında tutulduğunu savunan Sarısaçlı, zorla 30'a yakın senet imzaladığını söyledi. Tutar kısımları dolar cinsinden kendisine yazdırılan bu senetlerin toplam miktarının 6 ile 7 milyon doları bulduğunu ileri süren iş insanı, itiraz ettiği her an şiddet gördüğünü kaydetti. Serbest bırakılmadan hemen önce ve sonrasında ise örgütü temize çıkaracak açıklamalar yapması için zorlandığını aktaran Sarısaçlı, kendisine verilen metinlerin defalarca kayda aldırıldığını, beğenilmeyen videoların Alparslan Kuytul’dan gelen talimatlar doğrultusunda yeniden çekildiğini ifade etti.

ADLİYE OTOPARKINDA İFADE TALİMATI VE TEHDİTLER

Serbest kalmasının ardından adli sürece müdahale edildiğini iddia eden Sarısaçlı, Adana Adliyesi’nin otoparkında vakıfla bağlantılı avukatlar ve şahıslar tarafından durdurulduğunu, savcılıkta neler söyleyeceğinin dikte ettirildiğini savundu.

Kendi özel avukatıyla görüştürülmediğini ve ilk ifadesini bu büyük baskı altında verdiğini söyleyen iş insanı, daha sonra adliyeye tekrar giderek ilk beyanlarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Sarısaçlı, ilerleyen süreçte de istenilen yönde ifade vermemesi ve şirket hisseleri ile taşınmazlarını devretmemesi halinde, süren başka davalar üzerinden aleyhinde yalancı tanıklık yaptırılarak ceza aldırılmakla ve ailesine zarar verilmekle tehdit edildiğini de iddia etti.