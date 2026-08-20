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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 20:00'de başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FATİH TEKKE SON MAÇIN KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının kadrosunda 5 değişikliğe giderek; Mustafa'nın yerine Cabral'ı, Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal'ı, Aral Şimşir'in yerine Umut Nayir'i ve Metehan Mimaroğlu'nun yerine de Mohamed Salah'a Ferenvaros'a karşı ilk 11'de yer verdi.

SALAH İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah, bordo mavili formayla ilk kez 11'de maça başlayacak.

Ligde oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Salah bugün başlangıç kadrosunda yer aldı.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut, Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Ferencvaros maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.