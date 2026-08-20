Gayrimenkul sektöründe artan maliyetler ve yükselen arsa fiyatları küçük yatırımcıyı alternatif finansal sığınaklara yönlendirirken, piyasada "sembolik rakamlarla gayrimenkul sahibi olma" dönemi Anadolu kırsalında devam ediyor.
100 bin liraya müstakil tapulu tarla veriyorlar: Detaylar ortaya çıktı
Anadolu kırsalında 100 bin TL altı bütçeyle müstakil tapulu tarla sahibi olmak hâlâ mümkün. İç Anadolu, Doğu ve Ege'nin kırsalında 500’den 5.000 metrekareye varan parseller, küçük birikimini toprağa yatırıp enflasyondan korumak isteyenler için erişilebilir bir finansal sığınak sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sektörden ve e-satış platformlarından edinilen güncel verilere göre, bugün Türkiye'de 100 bin TL veya altında bir bütçeyle müstakil tapulu tarla satın almanın mümkün olduğu iller ve lokasyonlar halen mevcut.
Özellikle sanayileşmeden uzak, nüfus yoğunluğu düşük ve kıraç arazi yapısına sahip Anadolu illeri, 100 bin TL altı bütçeyle mülk edinmek isteyenlerin ilk adresi oluyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Niğde, Yozgat, Sivas ve Karaman’ın merkeze uzak kırsal mahallelerinde bu rakamlara küçük ölçekli parseller bulunabiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş ve Doğu Beyazıt sınırındaki kırsal araziler düşük metrekare fiyatlarıyla öne çıkarken; Ege ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Kütahya, Gümüşhane ve Bayburt’un dağ köylerinde de 100 bin TL sınırında satılık tarlalara rastlanıyor.
Bu bütçeyle edinilebilecek taşınmazların niteliği ve boyutları ise tamamen lokasyona ve alım kanalına göre şekilleniyor. Serbest piyasada 100 bin TL’ye satılan tarlalar çoğunlukla 500 metrekare ile 2.000 metrekare arasında değişen, kadastral yolu bulunmayan, engebeli veya kuru (sulanmayan) tarım arazilerinden oluşuyor.
Buna karşın, Icralık gayrimenkullerin yer aldığı UYAP E-Satış portalı ile devletin mülkiyetindeki Milli Emlak ihalelerinde, bilirkişi takdirinin %50'si üzerinden açık artırmaya çıkan 3.000 ila 5.000 metrekarelik daha geniş parselleri 100 bin TL altı bedellerle kapatmak mümkün olabiliyor.
Gayrimenkul uzmanları, 100 bin TL bandındaki alımların kısa vadede yüksek getiri sağlamaktan ziyade, enflasyona karşı küçük birikimleri koruma ve uzun vadeli bir toprak yatırımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca alıcıların, fiyatın cazibesine kapılmadan önce tapu üzerinde şerh, ipotek veya hisse problemi bulunmadığından ve arazinin sit alanı içerisinde kalmadığından emin olmaları gerektiği hatırlatılıyor.