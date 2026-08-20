ABD Hazinesi’nin tahvil geri alım adımıyla hızlanan yükseliş, Fed tutanaklarının şahin tonu sonrası yerini daha temkinli bir fiyatlamaya bırakması dikkat çekti. Altın şimdi 4.500 dolar eşiğinde faiz, dolar ve veri akışının etkisini birlikte konumlanıyor.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Ağustos)
Ons altın, faiz ve veri akışına duyarlı bir seyir izlerken; yurt içinde Kapalıçarşı piyasasında gram ve çeyrek altın yeni güne satıcılı bir tabloyla "Merhaba" dedi.Gülsüm Hülya Sundu
Gram altın TL cephesinde de aynı şekilde konumlandığı görüldü. Güne yüzde 0,50 düşüş ile başlayan gram altın dün sert yükseliş yaşamıştı. Gram altın TL serbest piyasada anlık olarak 6 bin 929 TL seviyelerinde test ediyor.
Piyasa uzmanları, altının şu an tek yönlü bir trendden ziyade, birbirine zıt iki gücün baskısı altında olduğuna dikkat çekiyor. Yükselişin tamamen hız kestiğini söylemek için erken olsa da piyasalar artık sadece yukarı yönlü hareketi değil, 4.500 dolar eşiğinin korunup korunamayacağını yakından takip ediyor.
Altındaki son yükseliş dalgasının temel tetikleyicisi ise ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil hamlesi oldu. Bakanlık, 9 Eylül itibarıyla 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına uygulanan 2 milyar dolarlık geri alım üst sınırını en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıkladı.
Bu hamle, piyasaları uzun süredir baskılayan uzun vadeli tahvil piyasasına derin bir nefes aldırdı. Yakın zamanda yüzde 5,337 ile son 19 yılın zirvesine tırmanan 30 yıllık ABD tahvil faizleri, bu kararın ardından hızla yüzde 5,18 bandına geriledi.
Faizlerdeki bu çekilme, doğrudan bir faiz getirisi sunmayan altının cazibesini artırarak güvenli liman algısını yeniden ön plana çıkardı.
Kapalıçarşı altın fiyatları ise en çok merak edilen konuların başından geliyor. Kapalıçarşı’da piyasalar kıpkırmızı güne başladı.
Yüzde 0,57’lik bir düşüş ile gram altın anlık olarak 6 bin 914 TL seviyelerinde işlem kaydetti. Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Gram Altın (07:25:04)
Alış Fiyatı: 6.796,20 TL
Satış Fiyatı: 6.914,10 TL (%-0.57 / -39.52)
En Düşük: 6.897,93 TL
En Yüksek: 6.978,48 TL
Kapanış: 6.953,62 TL
Çeyrek Altın (07:25:04)
Alış Fiyatı: 11.099,00 TL
Satış Fiyatı: 11.280,00 TL (%-0.57 / -65.00)
En Düşük: 11.254,00 TL
En Yüksek: 11.385,00 TL
Kapanış: 11.345,00 TL
Yarım Altın (07:25:04)
Alış Fiyatı: 22.233,00 TL
Satış Fiyatı: 22.553,00 TL (%-0.57 / -129.00)
En Düşük: 22.501,00 TL
En Yüksek: 22.763,00 TL
Kapanış: 22.682,00 TL
Tam Altın (07:25:04)
Alış Fiyatı: 44.158,00 TL
Satış Fiyatı: 44.941,00 TL (%-0.57 / -257.00)
En Düşük: 44.836,00 TL
En Yüksek: 45.359,00 TL
Kapanış: 45.198,00 TL
Gremse Altın (07:25:04)
Alış Fiyatı: 109.969,00 TL
Satış Fiyatı: 111.973,00 TL (%-0.57 / -640.00)
En Düşük: 111.711,00 TL
En Yüksek: 113.015,00 TL
Kapanış: 112.613,00 TL
Has Altın (07:25:26)
Alış Fiyatı: 6.830,16 TL
Satış Fiyatı: 6.900,02 TL (%-0.57 / -39.72)
En Düşük: 6.883,77 TL
En Yüksek: 6.964,55 TL
Kapanış: 6.939,74 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.