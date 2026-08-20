Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Ağustos)

Piyasa uzmanları, altının şu an tek yönlü bir trendden ziyade, birbirine zıt iki gücün baskısı altında olduğuna dikkat çekiyor. Yükselişin tamamen hız kestiğini söylemek için erken olsa da piyasalar artık sadece yukarı yönlü hareketi değil, 4.500 dolar eşiğinin korunup korunamayacağını yakından takip ediyor.