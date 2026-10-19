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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 19 Ekim Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI OSMAN ÇELİK İSTİFA ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek’e bugünden itibaren olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

ESENYURT KAYYUMU CAN AKSOY GÖREVDEN ALINDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp görevden alınmasının ardından kayyum olarak belediyeye atanan Can Aksoy, görevden alındı.

SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTÇÜ İSTİFA ETTİ

Türkiye’nin konuştuğu fon soruşturması gündemdeki yerini korurken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A SEÇİM VETOSU: SON TARİHİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un 2028 genel seçimlerinin mart veya nisan ayında yapılmasının "büyük oranda netleştiği" yönündeki açıklamalarına YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, "Zaten bizim açımızdan biz bu tartışmaya kapalıyız" dedi.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR

YENİ Partili Çukurova Belediyesi'ne şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştirirken, operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu aktarıldı.

İYİ PARTİLİ ÖZATICI AK PARTİ'NİN ERDOĞAN İÇİN ANLAŞTIĞI PARTİYİ AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Mehmet Uçum’un seçim tarihi ve anayasal sürece ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. Sürecin başından beri iktidarın planlarına bazı muhalefet partilerinin de destek verdiğini söyleyen Özatıcı, AK Parti'nin Erdoğan için anlaştığı partiyi açıkladı.

MUHTARLAR GÜNÜ'NÜN SİYASİ HAFIZASI: “MUHTAR BİLE OLAMAZ”DAN KÜLLİYE'YE

1998'de Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde yer alan “Muhtar bile olamaz” ifadesi, Türkiye'nin siyasi hafızasına kazındı. Aradan 28 yıl geçti. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, muhtarları Külliye'de ağırladı. Hürriyet ise el değiştirdi. İşte 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde siyasetin ve medyanın değişen hikayesi...

ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ ANKETTE ORTAYA ÇIKTI: FON VURGUNU PAHALIYA PATLADI

AK Partili birçok ismin dahil olduğu öne sürülen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyken ismi açığa çıkan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yer aldığı fon krizi AK Parti'ye pahalıya patladı. Erdoğan'ın masasındaki ankette 6 puanlık oy düşüşü olduğu öne sürüldü.

MHP'Lİ BAŞKAN İÇİN GENEL MERKEZE ŞİKAYET YAĞDI: 63 ODALI SARAY YAPMIŞ

MHP'li Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz hakkında MHP Genel Merkezi şikayet yağmuruna tutuldu. Özyavuz'un arsa ve imar satışları üzerinden 3 milyar liralık kamu zararı oluşturduğu, kendisine 63 odalı saray/malikane yaptırdığı iddia edildi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

İSTİFALARIN ARDINDAN BORSA DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcısı Osman Çelik ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşadı. BİST 100 yüzde 1,52'lik bir kayıp yaşadı.

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN ‘AHBAP-ÇAVUŞ’ UYARISI: SİYASİ İLİŞKİLER EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Ekonomist Mahfi Eğilmez, siyasi ilişkilerin ekonomik kaynakların paylaşımı ve piyasa düzeni üzerindeki etkisini değerlendirdi.

İYİ PARTİLİ BURAK DALGIN 2028 YILINI İŞARET ETTİ: MUSLUKLAR AÇILIR

İYİ Partili Burak Dalgın, 2027 yılı bütçesine dair "Klasik bir seçim bütçesi değil" değerlendirmesinde bulunurken, asıl harcama musluklarının seçim yılı olan 2028'de açılacağını öngördü.

YENİÇAĞ DÜNYA

NETANYAHU'NUN RAKİBİ EİSENKOT ÖNE GEÇTİ: FİLİSTİN POLİTİKASI YENİDEN Mİ YAZILACAK?

İsrail’de 27 Ekim seçimleri öncesinde anketler Gadi Eisenkot’un Netanyahu’nun önüne geçtiğini veya yarışın başabaş gittiğini gösteriyor. Ancak uzmanlara göre olası bir iktidar değişikliği, Filistinlilerin bağımsızlığı ve İsrail’in işgal politikalarında köklü bir dönüşüm getirmeyebilir.

PARİS ALEV ALEV YANARKEN ONLAR KEYİF ÇATTI: İŞTE DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN KARELER

Fransa’da hayat pahalılığı ve kamu harcamalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında Paris’te kaydedilen bir görüntü gündem oldu. Fox News kamerasına yansıyan görüntülerde, yanan konteynerin yakınındaki kafede oturan bir çift içeceklerini içmeyi sürdürdü.

YENİÇAĞ SPOR

GALATASARAY’DAN UEFA’YA LİLLE BAŞVURUSU

Galatasaray yönetimi, Fransa’da yaşanan olayların ardından Lille deplasmanı öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması için UEFA’ya başvurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de taraftarlarının güvenliğinin sağlanmasını talep edecek.

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR: ANLAŞMAYA VARILDI

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: SIRTLANLAR GİBİ HALKIN PARASINA ÜŞÜŞTÜLER

Son günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan üç söz var:

Birincisi: Sıradan hırsız; paranızı, cüzdanınızı, bisikletinizi çalar. Siyasi hırsız ise geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı, gülümsemenizi çalar. İkisi arasındaki fark şudur: Sıradan hırsız sizi seçer! Siyasi hırsızı ise siz seçersiniz!

İkincisi: Hırsızlar, kamusal makamları işgal ettiğinde dürüst insanlar suçlu muamelesi görür.

Üçüncüsü: Suçlamaları tersine çevirin, karşı tarafı kendi yaptığınız şeyle suçlayın.

Bu üç söz, Türkiye’nin bugünkü durumunu anlatıyor ki sık sık paylaşılıyor...