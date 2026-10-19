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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Sütçü’nün istifası, milyarlarca liralık fon tasfiyeleri ve geniş çaplı adli soruşturmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

SPK, 17 Eylül’de TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait 131 yatırım fonu için temerrüt ve usulsüzlükler nedeniyle tasfiye kararı alarak işlemleri durdurdu. İş Bankası ve Ziraat Bankası koordinasyonunda 6 aylık bir tasfiye takvimi başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, aralarında eski Merkez Bankası başkan yardımcısı ile portföy yöneticilerinin de yer aldığı 85 kişi tutuklandı.

Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, söz konusu fonlar üzerinden kısa sürede yüksek oranlarda kar elde ederek 2 milyar 170 milyon lira çektikleri iddia edildi. Kaya görevlerinden istifa ederken, çiftin mal varlıkları donduruldu. Kaya çifti daha sonra fon kazançlarını iade etmek amacıyla başvuru yaptı.

Soruşturmada adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Aralarında Ballı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da bulunduğu 30 kişinin mal varlığına getirilen tedbir kararı ise kısa süre sonra kaldırıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına gerek olmadığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek süreçte 187 milyar liralık haksız kazanç tespit edildiğini açıklarken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının bakiyesinin bankalara aktarıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı; A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonundaki 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Sütçü ilk öğrenimini Bafra’da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da bitirdi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü tamamladı.

1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Sütçü, 1994’te Hesap Uzmanı, 2003’te ise Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca çeşitli vergi dairelerinde ve kamu kurumlarında görevde bulundu.

2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerini tamamladı. 2016 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına getirildi.

2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Vergi Hukuku derslerini tamamladı. Ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ikinci başkanlığı görevini yürüttü.

Mahmut Sütçü, 9 Mayıs 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına getirilmişti.

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