Kaynak: Haber Merkezi

Fransa genelinde hayat pahalılığı, ekonomik eşitsizlikler ve kamu harcamalarına karşı düzenlenen protestolar, uluslararası basında yankı buldu. Başkent Paris’te kaydedilen bir görüntü de sosyal medyada ve uluslararası basında gündem oldu. Fox News kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çiftin birkaç adım ötede alevler yükselirken açık kafede içeceklerini içmeye devam ettiği görüldü.

YANAN KONTEYNERİN YAKININDAKİ KAFEDE OTURMAYI SÜRDÜRDÜLER

Fox News ekranlarına yansıyan görüntülerde, göstericilerin barikat kurup çöp konteynerlerini ateşe verdiği sırada bir çiftin hemen yakınındaki kafede oturmayı sürdürdüğü yer aldı. Arka planda yanan konteynerin ışığı masalarına yansırken, çift çevresindeki olaylara aldırmadan sohbet etmeyi ve içeceklerini içmeyi sürdürdü.