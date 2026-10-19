Gazeteci Levent Gültekin, fon vurgununun AK Parti'ye siyasi maliyeti konusunda çarpıcı bir iddiada bulundu. Gültekin, "Vurgunda 3, 5, 10 kişi olsa Erdoğan neşteri vuracak; ama vuramıyor" derken, Erdoğan'ın önündeki anketlerde kriz nedenli oy düşüşünün 6 puanı bulduğunu ifade etti.

Levet Gültekin'in ifadeleri şöyle:

"AK Parti çenginde, yazarlarda, çizerlerde, seçmeninde, siyasetçilerinde, kimi siyasetçilerde görüyorum, bir panik havası var. "Bu fon bize çok zarar verdi" diyorlar. Üç deniliyor, altı puan diyen de var. Erdoğan'ın önündeki ankette altı puan kaybetmiş son bir ayda.

Bir panik havası var AK Partililerde. O yüzden o panik havasıyla, can havliyle habire Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapıyorlar. 'Buraya bir neşter vurman lazım. Bak buraya neşter vurmazsan siyasette bütün dengeler değişecek, kaybedeceksin'e getiriyorlar işi. 'Ya buraya bir operasyon çekmezsen' diye.

Ama yapamıyor Erdoğan gördüğünüz gibi. AK Partililerde olan panik Erdoğan'da yok. Erdoğan öyle bir panik havası 'Ya buradan çok büyük zarar gördük, seçmen kaybediyoruz. Hani oylarımız düşüyor. Bir dakika, bir herkesi harcarım.' Buna girişmiyor. Muhtemelen bir kişi olsa, iki kişi olsa, üç kişi olsa, beş kişi olsa, 10 kişi olsa harcayacak da o harcamanın, harcamaya başladığında çıkacak gürültünün, o sarsıntının yaratacağı enkazı hesaba katamıyor muhtemelen. Çünkü bir sarsıntı çıkacak ortaya ve o enkazı hesaba katıyor."