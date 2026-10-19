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Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım teknik direktörlük görevi için bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

HT Spor'un haberine göre; TFF, Sergen Yalçın isminde karar kıldı ve deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde prensip anlaşmaya varıldı.

Yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından resmi açıklamanın yapılmasının beklenildiği kaydedildi.

İKİNCİ BEŞİKTAŞ DÖNEMİ İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam siyah beyazlı kulüpteki ikinci döneminde toplam 39 maçta takımın başında yer almıştı. Bu maçlarda 20 galibiyet 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sergen Yalçın 1.79 puan ortalamasında kalmıştı.

A MİLLİ TAKIM'I BEKLEYEN MAÇLAR

Vincenzo Montella yönetiminde UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki 4 maçını da kaybeden A Milli Takım'ın önünde Fransa ve Belçika ile oynayacağı iki kritik rövanş maçı bulunuyor. Ay-yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek. Ardından 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak. Bu iki zorlu karşılaşmada Sergen Yalçın'ın takıma liderlik etmesi bekleniyor.